Четверо российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

Российские легкоатлеты Лариса Клейменова, Ольга Ненахова, Евгений Хохлов и Тамара Щемерова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Бегунья Клейменова приняла участие в Кроссе Нации 25 сентября 2016 года, хотя была отстранена от соревнований. Россиянка уже была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года и шесть месяцев, начиная с 16 февраля 2016 года, с аннулированием результатов спортсменки, показанных ею в периоды с 17 апреля 2009 года по 14 мая 2010 года. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента окончания действующей дисквалификации — с 17 сентября 2019 по 16 сентября 2023 года.

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Еще одна российская бегунья Ненахова сдала допинг-пробу, результат которой оказался положительным. В организме спортсменки был обнаружен карфедон и мельдоний. Россиянка дисквалифицирована на четыре года с 18 сентября 2017 года. Ее результаты аннулированы.

Выступающий в беге на 3000 метров с препятствиями Хохлов, также будучи дисквалифицированным, принял участие в Московском марафоне и был дисквалифицирован на четыре года с момента окончания действующей дисквалификации — с 22 июня 2019 до 21 июня 2023 года.

Также бегунья Щемерова приняла участие в Московском марафоне в период дисквалификации. РУСАДА дисквалифицировало ее с 30 июня 2020 до 29 июня 2021 года.