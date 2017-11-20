Наставника «Зенита» Манчини хотят сделать главным тренером сборной Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио назвал список претендентов на пост главного тренера национальной сборной. В их числе оказался и наставник российского клуба «Зенит» Роберто Манчини, сообщает «Советский спорт».

«Сейчас у всех претендентов контрактные обязательства. Это многомиллионные суммы, и мы не в состоянии их выплатить. Мы выбираем среди лучших.

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О ком речь? Это Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Клаудио Раньери и Манчини», — сказал Тавеккио.

Ранее команду покинул Джампьеро Вентура, который не смог вывести сборную Италии на чемпионат мира — 2018 в России. Четырехкратные чемпионы планеты пропустят мундиаль впервые за 60 лет.