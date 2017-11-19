Аршавин ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»
Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал свое возможное возвращение в санкт-петербургский «Зенит». Слова футболиста передает «Советский спорт».
На вопрос, приглашали ли его в «Зенит», Аршавин ответил, что его уже не пригласят.
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«Я уже дал слово другому клубу», — добавил Аршавин.
Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», краснодарскую «Кубань» и лондонский «Арсенал», цвета «Кайрата» он защищает с 2015 года.
Ранее стало известно, что Аршавина включили в символическую сборную по итогам чемпионата Казахстана.