Аршавин ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»

Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал свое возможное возвращение в санкт-петербургский «Зенит». Слова футболиста передает «Советский спорт».

На вопрос, приглашали ли его в «Зенит», Аршавин ответил, что его уже не пригласят.

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«Я уже дал слово другому клубу», — добавил Аршавин.

Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», краснодарскую «Кубань» и лондонский «Арсенал», цвета «Кайрата» он защищает с 2015 года.

Ранее стало известно, что Аршавина включили в символическую сборную по итогам чемпионата Казахстана.