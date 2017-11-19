Российский саночник Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира в Инсбурке
Российский саночник Семен Павличенко занял первое место на первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Инсбруке, сообщает ТАСС.
По сумме двух попыток Павличенко показал время 1 минута и 41,711 секунды.
Второе место занял австриец Вольфганг Киндль, бронзу завоевал немец Феликс Лох.
Россиянин Степан Федоров показал четвертое время, Александр Степичев стал 11-м, Роман Репилов — 13-м, Александр Горбацевич — 27-м.
Санный спорт. Кубок мира. Первый этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины. Одноместные сани
1. Семен Павличенко (Россия) — 1.41,771.
2. Вольфганг Киндл (Австрия) — 1.41,827.
3. Феликс Лох (Германия) — 1.41,841.
4. Степан Фёдоров (Россия) — 1.41,865…
11. Александр Степичев (Россия) — 1.42,100…
13. Роман Репилов (Россия) — 1.42,188…
27. Александр Горбацевич (Россия) – 1.42,498.