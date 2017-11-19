«Уфа» обыграла «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем стадионе добился победы над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 17 тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Стоцкий и Вячеслав Кротов. Гости имели шанс на один ответный мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти — мяч попал в перекладину.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия. Премьер-Лига. 17-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0

Голы: 1:0 — Стоцкий, 28; 2:0 — Кротов, 58