Шайбы Орлова и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Миннесотой» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. У гостей единственную шайбу забросил Нино Нидеррайтер.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.
«Вашингтон» прервал четырехматчевую победную серию «Миннесоты».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз»(США, Вашингтон) — «Миннесота Уайлд» (США, Миннеаполис) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Оши (Кузнецов, Бекстрем) — 09:42 (5x4);
1:1 — Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) — 12:02 (5x4);
2:1 — Орлов (Нисканен, Оши) — 12:46;
3:1 — Кузнецов (Овечкин, Карлсон) — 57:23 (5x4)