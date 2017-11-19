Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Антуан Руссель, Александр Радулов, Девин Шор, Радек Факса, Джейми Бенн и Джейсон Спецца. У гостей дублем отметился Дрейк Калджула, также шайбу забросил Коннор Макдэвид.
«Даллас» прервал трехматчевую серию поражений в чемпионате НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (США, Даллас) — «Эдмонтон Ойлерз» (Канада, Эдмонтон) — 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
1:0 — Руссель (Бенн, Клингберг) — 06:36;
2:0 — А. Радулов (Руссель, Линделль) — 08:57;
2:1 — Каджула (Макдэвид) — 16:54 (4x5);
2:2 — Макдэвид (Лучич, Клефбом) — 17:46 (5x4);
2:3 — Каджула (Нурс, Макдэвид) — 20:42;
3:3 — Шор (Сегин) — 27:57;
4:3 — Факса (Питлик, Олексиак) — 38:39;
5:3 — Бенн (Руссель, А. Радулов) — 53:30;
6:3 — Спецца (Бишоп) — 58:12 (5x4)