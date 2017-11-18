Фигуристы Тарасова и Морозов заняли первое место на этапе Гран-при в Гренобле

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в парном катании на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.

Россияне получили 140,36 балла за произвольную программу, 218,20 балла — по сумме двух прокатов. Второе место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,32). Третьими стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (197,59).

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Ранее Тарасова и Морозов выиграли российский этап, эти результаты позволили им выйти в финал Гран-при, который пройдет в японской Нагое.

Соревновательная часть французского этапа Гран-при завершится в субботу.