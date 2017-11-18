Дисквалифицированный лыжник Белов: всегда верил в чистый спорт

Российский лыжник Евгений Белов, пожизненно отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, после победы в гонке на 10 км свободным стилем на отборочном старте на Кубок мира назвал решение о своем отстранении несправедливым.

«Это очень эмоциональная победа. Мне 27 лет, я нахожусь в расцвете и полон сил. Сейчас я в своей лучшей форме. Считаю решение в отношении меня несправедливым, потому что я никогда не принимал допинг. Я настаиваю на объективности.

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Сейчас на мне шарф, с которым я выступаю на всех соревнованиях с 2010 года. На нем написано: «Чистый как снег». Я всегда верил в чистый спорт. Не могу сказать, что решит Международная федерация лыжного спорта, но мы верим в справедливый исход и не опускаем рук», — цитирует Белова Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что пожизненно отстраненный Белов выиграл отборочный старт на Кубок мира.