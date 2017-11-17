ЦСКА в овертайме уступил «Фенербахче» в матче Евролиги

Московский ЦСКА на своей площадке в овертайме уступил турецкому «Фенербахче» в матче 8-го тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 95:93 в пользу гостей, сообщает RT.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Ян Веселы, набравший 31 очков. У армейцев 20 баллов на свой счет записал Серхио Родригес.

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Евролига. 8-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 93:95 ОТ (16:27, 25:19, 22:15, 20:22, 10:12)

ЦСКА: Хряпа, М. Кулагин, Курбанов, Хайнс, Хантер, Хиггинс, Клайберн, Фридзон, Антонов, Родригес, Воронцевич, де Коло

Фенербахче: Веселы, Гудурич, Гюлер, Дювериоглу, Датоме, Нанналли, Арна, Мелли, Махмутоглу, Уонамэйкер, Слукас, Томпсон