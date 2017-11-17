Умер Александр Сальников

Ветеран армейского спорта и сборной СССР, один из сильнейших снайперов европейского баскетбола, заслуженный мастер спорта СССР Александр Сальников скончался сегодня, сообщает официальный сайт ПБК ЦСКА.

Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе.

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Свою баскетбольную карьеру начал в краснодарском «Строителе», откуда перешел в одноименный киевский клуб. Позже Сальников стал игроком ЦСКА, после чего вернулся в Киев, где провел десять сезонов в СКА.

В составе ЦСКА Александр Сальников стал серебряным призером чемпионата СССР, а также стал двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981).

Сальников является обладателем рекорда результативности в одном матче чемпионата СССР — 66 очков. После завершения карьеры баскетболиста занимался тренерской и менеджерской работой.