Россиянин Есин стал пятым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира
Российский конькобежец Алексей Есин занял пятое место на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Есин финишировал с результатом минута и 9,29 секунды.
Победителем гонки стал норвежский конькобежец Ховар Лорентсен, показавший время 1.08,22. Второе место занял голландец Кай Вербей — 1.08,47. Третьим стал еще один представитель Нидерландов Томас Крол с результатом 1.08,57.
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Этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в норвежском Ставангере и завершится 19 ноября.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 1000 м
1. Лорентцен (Норвегия) — 1.08,22,
2. Фербай (Нидерланды) — 1.08,47,
3. Крол (Нидерланды) — 1.08,57…
5. Есин (Россия) — 1.09,29.