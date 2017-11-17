Россиянин Есин стал пятым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

Российский конькобежец Алексей Есин занял пятое место на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Есин финишировал с результатом минута и 9,29 секунды.

Победителем гонки стал норвежский конькобежец Ховар Лорентсен, показавший время 1.08,22. Второе место занял голландец Кай Вербей — 1.08,47. Третьим стал еще один представитель Нидерландов Томас Крол с результатом 1.08,57.

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Этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в норвежском Ставангере и завершится 19 ноября.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия

Мужчины. 1000 м

1. Лорентцен (Норвегия) — 1.08,22,

2. Фербай (Нидерланды) — 1.08,47,

3. Крол (Нидерланды) — 1.08,57…

5. Есин (Россия) — 1.09,29.