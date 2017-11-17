На стадионе «Санкт-Петербург» установлена система отпугивания птиц

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о нововведениях на стадионе «Санкт-Петербург».

«Были приняты решения, чтобы на стадионе установили систему отпугивания птиц, потому что на многих других аренах установлены мембраны, которые их привлекают. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля, как в «Санкт-Петербурге», — цитирует Мутко RT.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что проблемы с крышей на домашнем стадионе «Зенита» связаны с бакланами, которые разрушают цельность светоотражающей пленки.