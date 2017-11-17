Российские конькобежцы не примут участия на этапе Кубке мира

Российские конькобежцы Денис Юсков, Ольга Граф и Екатерина Шихова пропустят этап Кубка мира в Норвегии, передает RT.

Россияне не смогут принять участие во втором этапе мирового первенства из-за отсутствия виз.

Спортсмены выбрали положенные для нахождения в странах Евросоюза по визе 90 дней. На просьбу федерации Союза конькобежцев России (ФСКР) оформить срочные визы для Юскова, Граф и Шиховой представители Норвегии ответили отказом.

Реклама

Проблемы с визой у российских конькобежцев происходят не первый раз. На этапе Кубка мира в Нидерландах спортсмены также не имели нужного документа, но голландцы пошли навстречу, оформив россиянам срочные визы.

Отмечается, что первый этап в Нидерландах выиграл Денис Юсков.

Российские конькобежцы и главный тренер сборной Константин Полтавец приняли решение вылететь в Канаду для участия в третьем этапе.