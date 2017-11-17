Генерал ФСО приговорен к 10 годам колонии за взятки при подготовке к Играм-2014

Знаменский гарнизонный военный суд на выездном заседании приговорил генерала Федеральной службы охраны (ФСО) России Геннадия Лопырева к десяти годам колонии за получение взяток, сообщает ТАСС.

«Приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в 150 млн руб.», — сказал адвокат генерала Руслан Закалюжный.

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Защитник добавил, что суд не лишил Лопырева воинского звания и государственных наград.

Генерал ФСО признан виновным по статьям о получении взятки на общую сумму около 7 млн рублей и за «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подсудимый свой вину не признал.

По версии следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Отмечается, что речь идет о подготовке Сочи к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.