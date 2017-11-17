Следователи возбудили дело после пропажи чемпиона мира по кикбоксингу в Якутии

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения в Якутии трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, информирует республиканское СУСК РФ.

«Установлено, что пропавший Иннокентий Макаров 5 ноября 2017 года вышел из дома, расположенного по Намскому тракту города Якутска, и до настоящего времени не вернулся. Домой мужчина не явился, о своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. При этом следователи установили, что уезжать из города Якутска он не планировал, ранее длительное время безвестно не отсутствовал», — говорится в пресс-релизе.