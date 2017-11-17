Овечкин: я основал Putin Team ради России и ее сторонников

Российский хоккеист Александр Овечкин создал общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина ради своей страны и людей, которые ее поддерживают. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Это все ради страны. Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — заявил Овечкин.

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Спортсмен отметил, что идея создать движение была его собственной.

«Putin Team — это Putin Team. Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь», — сказал хоккеист.

Россиянин также поведал, что у него, как и у многих других хоккеистов, нет какой-либо склонности к политике.

«Мы не настолько умны. Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу», — заключил он.

Овечкин также рассказал, что сам он не общался с российским лидером с минувшего лета. По словам спортсмена, у него также нет личного телефонного номера Путина. «Хотя это было бы неплохо», — добавил Овечкин.