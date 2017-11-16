Арбитражный суд Москвы взыскал с футбольного клуба ЦСКА €1,55 млн в пользу Темпбанка, сообщает RNS.

«Суд принял решение взыскать с ПФК ЦСКА задолженность в размере €1,17 млн по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере €354,1 а также процентов за пользование чужими денежными средствам в размере €31,7, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей», — сказала судья Залина Битаева.

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Отмечается, что ЦСКА имеет право подать апелляцию на данный вердикт.

В августе 2017 года к ЦСКА был подан иск с требованием возместить задолженность в €1,17 млн, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых.