Эксперт: Россия находится в тупиковой ситуации

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов в интервью «Газете.Ru» поделился мнением, что Россия находится в крайне сложной ситуации.

«Решение WADA не влияет напрямую на то, допустят ли российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2018 года. Однако это действительно тупиковая ситуация — российские власти не могут позволить себе признать, что система массового употребления допинга поддерживалась на государственном уровне, так как это повлечет как репутационные, так и другие негативные последствия. Но и непризнание этого факта проблему не решает», — сказал Сухов.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.