Юрист: доклад Макларена не является основанием для обвинения россиян

Глава спортивной практики и юрист Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не считает доклад Ричарда Макларена серьезным документов для основания обвинений в адрес российских спортсменов в употреблении допинга.

«Когда я читал доклад Ричарда Макларена, как юрист, я был несколько удивлен. Обвинения в отчете содержатся довольно серьезные. Доказательства, на которых построено обвинение, должны быть не менее солидными. Сейчас же весь доклад основывается на допущениях, презумпциях, каких-то непонятных царапинах. Лично для меня отчет Макларена не является серьезным документом, на данных которого можно основывать обвинения в адрес целого государства.

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Естественно, мы никогда не признаем, что в России действительно существовала такая система допинговых махинаций, как о ней говорят. Это неизбежно самым болезненным образом ударило бы по имиджу страны. Повторюсь, когда мы проводили собственное исследование, никаких доказательств, подтверждавших бы выводы Макларена, мы не обнаружили», — сказал Федореев.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.