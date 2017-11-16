Глава Всемирного антидопингового агентства: спорт — это часть политики

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди выразил мнение, что спорт не может быть вне политики. Слова Риди приводит «Р-Спорт».

«Это невероятно, это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт — это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни.

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Тяжело далось решение не восстанавливать РУСАДА? Всем нам непросто еще с декабря 2014 года, когда была создана первая комиссия для расследования ситуации с допингом в российском спорте. Вот уже три года мы живем с этим. И с ходом временем становится только сложнее, потому что я вижу прогресс, которого добилось РУСАДА, как я сказал, они прошли уже 90% пути, осталось всего два пункта дорожной карты.

Два пункта, которые, подчеркиваю, были согласованы всеми сторонами. Согласитесь, у меня как главы WADA просто нет права сказать сейчас: «Окей, извините, мы убираем эти требования и восстанавливаем вас». Это выглядело бы крайне странно», — сказал Риди.

Ранее глава WADA рассказал о процессе восстановления РУСАДА