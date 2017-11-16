Почетный президент Олимпийского комитета России: Родченкова нужно расстрелять

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев обвинил экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в клевете по делу о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, сообщает RT.

«Мы честны в этих отношениях. Приводили примеры по нашим чемпионам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину, Александру Петухову, что у нас нарушений не было. А Григория Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал.

Реклама

Мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение, наши великие победы и развитие спорта. Все это говорит о том, что мы правильные люди и на правильном пути. Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужны. Мы на коленях стоять не будем.

После решения МОК в декабре мы примем решение и на Олимпийском исполкоме, и в государственных органах, как нам быть в связи с той обстановкой, которая будет доложена в декабре», — цитирует Тягачева «Говорит Москва».

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).