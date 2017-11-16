Тарпищев оценил вероятность выступления Шараповой за сборную России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Мария Шарапова не сыграет за сборную России в Кубке Федерации в следующем сезоне. Слова Тарпищева приводит «Р-Спорт».

«Абсолютно нет необходимости в следующем сезоне привлекать Шарапову в сборную. Ей нет смысла лететь из Америки, терять три недели, когда ей надо попадать в мировую десятку.

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Этот вопрос даже не обсуждался с Машей. У нее в это время в Америке три турнира. И она, получается, должна сниматься с них, терять очки и лететь сюда, это абсурдно. Женская сборная России должна справиться другими силами. Играть она не будет», — сказал Тарпищев.

Ранее капитан женской сборной России Анастасия Мыскина выразила надежду, что Шарапова примет участие в Кубке Федерации.