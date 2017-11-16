МПК представит свою позицию по российским паралимпийцам 22 декабря

Вывеска Российского антидопингового агентства (РУСАДА) РИА Новости

Международный паралимпийский комитет (МПК) представит свою позицию по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) 22 декабря на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Для обсуждения всей обновленной информации рабочая группа (по восстановлению ПКР) соберется 4 декабря, а исполком получит ее отчет 19 декабря. В конечном счете, мы проведем пресс-конференцию 22 декабря в Лондоне, на которой МПК представит позицию по ПКР», — сказал директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выступает с требованием недопуска сборной России к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.