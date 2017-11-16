МПК представит свою позицию по российским паралимпийцам 22 декабря

Международный паралимпийский комитет (МПК) представит свою позицию по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) 22 декабря на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Для обсуждения всей обновленной информации рабочая группа (по восстановлению ПКР) соберется 4 декабря, а исполком получит ее отчет 19 декабря. В конечном счете, мы проведем пресс-конференцию 22 декабря в Лондоне, на которой МПК представит позицию по ПКР», — сказал директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выступает с требованием недопуска сборной России к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.