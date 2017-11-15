Экс-вице-президент ФИФА получил $1 млн за голос в пользу Катара при выборе ЧМ-2022

Свидетель по делу о коррупции со стороны южноамериканских футбольных чиновников Алехандро Бурсако рассказал о том, что бывший президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хулио Грондона получил взятку в размере $1 млн в обмен на голос в пользу Катара на выборах принимающей страны чемпионата мира 2022 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Бурсако также признался в аналогичном подкупе экс-президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и бывшего президента Парагвайской футбольной ассоциации (PFA) Хуана Анхеля Напоуту, экс-главы компании CBF Хосе Марии Марина и бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурге.

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Свидетель также сказал, что он является лишь частью коррупционной схемы, которая существовала на протяжении 10 лет.

Ранее сообщалось, что по делу о взяточничестве в ФИФА разыскиваются три аргентинских бизнесмена.