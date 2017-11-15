Бывший тренер сборной России по керлингу уверена в невиновности Галкиной

Бывший президент Федерации керлинга России и главный тренер сборных команд страны до 2012 года Ольга Андрианова уверена, что керлингистка Екатерина Галкина не нарушала антидопинговые правила. Слова специалистски приводит ТАСС.

«Я с Катей работала с 12 лет вплоть до 2012 года. Это умный и порядочный человек, при этом она наделена хорошей физической силой, то есть в допинге вообще не нуждалась. Напомню, в 2006 году на Играх в Турине Катя была признана лучшим первым номером за хорошие броски и физическую подготовку.

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Кстати, в керлинг она пришла из синхронного плавания, то есть это спортсменка с изначально прекрасными физическими данными. Допинг-контроль проходили все, каждый год по несколько раз. Витамины и биодобавки, если и принимались, то лишь разрешенные.

Галкина сейчас не живет в России, она перестала выступать, вышла замуж. Но в течение двух лет после Игр 2014 года она не получила ни одного замечания. Я в ней уверена», — сказала Андрианова.

Ранее сообщалось, что российская керлингистка Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2014 году