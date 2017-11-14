Сборная России сыграла вничью с командой Испании

Сборная России по футболу сыграла вничью на своем поле в товарищеском матче с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает ТАСС.

В составе российской команды дубль оформил Федор Смолов, еще один мяч забил Алексей Миранчук. За испанцев дважды с пенальти отличился Серхио Рамос, еще один гол на свой счет записал Хорди Альба.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные).

Россия — Испания — 3:3

Голы: 0:1 — Альба — 9, 0:2 — Рамос — 35 (пен), 1:2 — Смолов — 41, 2:2 — Миранчук — 51, 2:3 — Рамос — 53 (пен), 3:3 — Смолов — 70