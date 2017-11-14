Бывший скелетонист Чудинов: МОК вообще ничего не волнует

Бывший российский скелетонист Сергей Чудинов рассказах о заседании комиссии Международного олимпийского комитета, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи. Слова Чудинова приводит ТАСС.

«Я попытался объяснить, что в скелетоне мышечная сила играет куда меньшую роль, чем опыт и знание трасс, поэтому до 23 лет в нашем виде спортсмены считаются юниорами, обратить внимание комиссии на то, что мы показывали результаты и до Григория Родченкова, но меня перебили. Комиссию это совершенно не волновало.

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Я вообще не понимаю, зачем, будучи мировыми лидерами и имея преимущества на своей трассе ,так рисковать, мы же не выскочили как черт из табакерки. Мы показывали высокие результаты и брали медали и четыре года назад; я пытался донести это до комиссии, но меня просто не захотели слушать.

В моих допинг-пробах не обнаружено никаких запрещенных веществ, повышенного уровня соли или следов вскрытия пробирок», — сказал Чудинов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков, бронзовая медалистка Игр-2014 Елена Никитина, Ольга Потылицына, Марии Орлова, а также завершившая карьеру бобслеистка Ольга Стульнева обвиняются в нарушении антидопинговых правил.