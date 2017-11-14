Три футболиста сборной Италии объявили о завершении международной карьеры

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Футболисты сборной Италии Даниэле Де Росси, Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи объявили о завершении карьеры за национальную команду, сообщает «Советский спорт».

Полузащитник Де Росси заявил, что невыход на чемпионат мира 2018 года в России является темным моментом для итальянского футбола.

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«Это темный момент для итальянского футбола. У нас будет время, чтобы все оценить», — цитирует Де Росси Football Italia.

Теперь следующее поколение поведет сборную к победам. Я же отдал более десяти лет, защищая цвета этой команды. Снимать форму сборной в последний раз — странное чувство», — добавил футболист.

Защитник Кьеллини считает, что сборная Швеции в большей степени заслужила выход в финальную стадию мирового первенства.

«В конце концов, мы это заслужили. Я не из тех, кто будет жаловаться на удачу или арбитра, я просто похвалю Швецию. Мы отдали все силы в этом матче, но очевидно, что этого было недостаточно. Шведы заслужили выход на ЧМ-2018, больше чем мы.

У нас очень много молодых и талантливых ребят, которым в течение нескольких следующих лет придется многое доказать. Это долгий путь вперед, который им предстоит пройти, после такого падения», — заявил Кьеллини.

Позором назвал невыход сборной Италии защитник Барцальи.

«Это самое большое разочарование в моей футбольной карьере. Это настоящий позор для нас. Мы не вышли на чемпионат мира и это уникальное разочарование.

Надеюсь, что молодые парни смогут сделать что-то лучше нас. Эпоха четырех-пяти ветеранов подошла к концу. Настало время молодых и голодных игроков», — сказал футболист.

Ответный стыковой матч между сборными Италии и Швеции завершился нулевой ничьей. По сумме двух встреч в финальную часть чемпионата мира вышли шведские футболисты.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия не пропускала мировое первенство с 1958 года.

Ранее вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Буффонобъявил о завершении карьеры в национальной команде.