Надаль с поражения стартовал на Итоговом турнире ATP
Испанец Рафаэль Надаль уступил бельгийцу Давиду Гоффену в первом туре группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Гоффена. Теннисисты провели на корте два часа 38 минут.
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В следующем матче Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом, а Гоффен сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2017. Группа Пита Сампраса. 1-й тур
Давид Гоффен (Бельгия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4