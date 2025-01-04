«Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном Александром Овечкиным играет против «Нью-Йорк Рейнджерс», лидером которого является Артемий Панарин, в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
04 января 20:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон» Александра Овечкина встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Начало матча назначено на 20.00 мск, но немного задержится, как обычно в НХЛ.