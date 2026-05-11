Первый матч финала: «Локомотив» принимает «Ак Барс» в Кубке Гагарина. LIVE

С огромным трудом, но все-таки отбился «Локомотив». В полном составе хозяева.
Опаснейший бросок Денисенко из правого круга без помех — рядом с девяткой!
«Локомотив» наказан двухминутным штрафом за нарушение численного состава — большинство у «Ак Барса»!
Бросок Марченко от синей линии, подправление, и сейв упавшего на щитки Исаева!
Сразу же атака и бросок по воротам Билялова, но голкипер «Ак Барса» поймал в ловушку!
Поеееехали! Матч начался.
Состав «Ак Барса»: Билялов, Арефьев, Столпеченков, Миллер, Лямкин, Барабанов, Сафонов, Галимов, Фальковский, Карпухин, Тодд, Хмелевски, Семёнов, Терехов, Марченко, Фисенко, Денисенко, Яшкин, Замалтдинов, Пустозёров, Дыняк, Кателевский.
Состав «Локомотива»: Исаев, Мельничук, Боричев, Елесин, Береглазов, Кирьянов, Паник, Фрейз, Рафиков, Сергеев, Иванов, Радулов, Сурин, Гернат, Черепанов, Каюмов, Берёзкин, Шалунов, Мисюль, Николаев, Кузин, Полунин, Алексеев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду казанский «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.