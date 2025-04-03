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Спорт

Точка или многоточие: «Спартак» принимает «Северсталь» в пятом матче серии плей-офф. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. Пятый матч. «Спартак» — «Северсталь». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Спартак» - «Северсталь»

РИА Новости
В пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак», которому остается одна победа до выхода во второй раунд, принимает на своем льду череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
1-й период
03 апреля 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Северсталь
Череповец, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
4'

Спартаковцы пока побольше атакуют, «Северсталь» старается понадежнее действовать у своих ворот.

2'

Первая атака «Спартака» и попытка броска от Анселя Галимова была заблокирована.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:25

Ворота «Спартака» защищает Артем Загидулин, а в воротах «Северстали» Александр Самойлов.

19:20

«Спартак» выиграл первые три матча серии, но в последней игре «Северсталь» на своем льду смогла зацепить одну встречу. Сейчас счет в противостоянии до четырех побед — 3-1.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает на своем льду череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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