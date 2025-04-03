В пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак», которому остается одна победа до выхода во второй раунд, принимает на своем льду череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
1-й период
03 апреля 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Северсталь
Череповец, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
4'
Спартаковцы пока побольше атакуют, «Северсталь» старается понадежнее действовать у своих ворот.
2'
Первая атака «Спартака» и попытка броска от Анселя Галимова была заблокирована.
1'
Поеееехали! Матч начался.
19:25
Ворота «Спартака» защищает Артем Загидулин, а в воротах «Северстали» Александр Самойлов.
19:20
«Спартак» выиграл первые три матча серии, но в последней игре «Северсталь» на своем льду смогла зацепить одну встречу. Сейчас счет в противостоянии до четырех побед — 3-1.
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает на своем льду череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.