01 апреля 2025, 19:30 Спорт Последний шаг: «Спартак» сражается с «Северсталью» за второй раунд плей-офф. LIVE Кубок Гагарина. Первый раунд. Четвертый матч. «Спартак» — «Северсталь». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Сергей Гунеев/РИА Новости

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» играет на выезде с череповецкой «Северсталью». Красно-белые одержали победы в трех предыдущих встречах. Для выхода во второй раунд плей-офф им осталось победить всего один раз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч Перерыв 01 апреля 19:30 Северсталь Череповец, Россия 0 : 1 Спартак Москва, Россия 04' Орлов Стадион «Ледовый дворец», Череповец, Россия 1-й период 04'11" Орлов 2-й период 3-й период