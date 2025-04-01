Первый период завершен! «Северсталь» начнет следующую 20-минутку в большинстве. А пока «Спартак» ведет со счетом 1:0 благодаря голу 21-летнего защитника Даниила Орлова, который забросил свою первую шайбу в плей-офф КХЛ.
Защитник «Спартака» Егор Зайцев и нападающий «Северстали» Данил Аймурзин устроили драку, за что получили двухминутные удаления.
Спартаковцы поймали «Северсталь» на контратаке и довели дело до опасного броска по воротам, но Самойлов отбил шайбу!
Нападающий «Северстали» Ильин получил шайбу в чужой зоне, но вместо броска неожиданно оставил ее Аймурзину. Именно тот нанес бросок по воротам, и шайба просвистела над перекладиной!
Опасно! Хозяева льда перехватили шайбу в центре площадки и умчались в контратаку. В итоге нападающий «Северстали» Михаил Ильин приблизился к воротам и нанес бросок под перекладину, но немного не попал.
Еще одно большинство «Спартака» завершилось без заброшенных шайб. «Северсталь» в полном составе.
Морозов нанес очень мощный бросок из левого круга вбрасывания, но вратарь «Северстали» Самойлов вовремя переместился в нужный угол и отбил шайбу блином.
Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис сбил с ног Ружичку и сорвал атаку «Спартака», за что получил двухминутное удаление.
Пятиминутное большинство «Спартака» завершилось без заброшенных шайб, причем самый явный момент создали игроки «Северстали». Команды снова в равных составах.
Моментище! «Северсталь» была обязана сравнивать счет в меньшинстве!
Давид Думбадзе перехватил шайбу прямо возле «пятака» красно-белых и нанес бросок в упор, но голкипер Артем Загидулин чудесным образом спас свою команду!
Нападающий «Северстали» Михаил Котляревский умчался в контратаку по правому флангу и нанес бросок в ближний угол, но голкипер «Спартака» справился!
Опасно! Порядин вышел один на один с вратарем «Северстали» Александром Самойловым, но не смог его обыграть!
Иван Морозов нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания, но вратарь «Северстали» справился!
Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин ударил клюшкой защитника «Спартака» Вениамина Королева и был удален на пять минут.
ГООООЛ!!! «Спартак» быстро открывает счет — 1:0!
Ружичка отдал классную передачу за спину защитникам «Северстали», и 21-летний защитник Орлов здоров открылся на дальней штанге и замкнул в ворота! Это первый гол молодого игрока в плей-офф КХЛ. Поздравляем!
Нападающий «Северстали» Егор Смирнов прорвался за ворота «Спартака», но не смог создать там опасный момент и потерял шайбу.