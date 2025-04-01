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Спорт

Последний шаг: «Спартак» сражается с «Северсталью» за второй раунд плей-офф. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. Четвертый матч. «Спартак» — «Северсталь». ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА Новости
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» играет на выезде с череповецкой «Северсталью». Красно-белые одержали победы в трех предыдущих встречах. Для выхода во второй раунд плей-офф им осталось победить всего один раз. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
Перерыв
01 апреля 19:30
Северсталь
Череповец, Россия
0 : 1
Спартак
Москва, Россия
04' Орлов
Стадион «Ледовый дворец», Череповец, Россия
1-й период

04'11" Орлов

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Первый период завершен! «Северсталь» начнет следующую 20-минутку в большинстве. А пока «Спартак» ведет со счетом 1:0 благодаря голу 21-летнего защитника Даниила Орлова, который забросил свою первую шайбу в плей-офф КХЛ.

'20

Также был удален на две минуты за блокировку нападающий «Спартака» Герман Рубцов.

'20

Защитник «Спартака» Егор Зайцев и нападающий «Северстали» Данил Аймурзин устроили драку, за что получили двухминутные удаления.

'19

Спартаковцы поймали «Северсталь» на контратаке и довели дело до опасного броска по воротам, но Самойлов отбил шайбу!

'17

Нападающий «Северстали» Ильин получил шайбу в чужой зоне, но вместо броска неожиданно оставил ее Аймурзину. Именно тот нанес бросок по воротам, и шайба просвистела над перекладиной!

'15

Опасно! Хозяева льда перехватили шайбу в центре площадки и умчались в контратаку. В итоге нападающий «Северстали» Михаил Ильин приблизился к воротам и нанес бросок под перекладину, но немного не попал.

'14

Еще одно большинство «Спартака» завершилось без заброшенных шайб. «Северсталь» в полном составе.

'13

Морозов нанес очень мощный бросок из левого круга вбрасывания, но вратарь «Северстали» Самойлов вовремя переместился в нужный угол и отбил шайбу блином.

'12

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис сбил с ног Ружичку и сорвал атаку «Спартака», за что получил двухминутное удаление.

'11

Пятиминутное большинство «Спартака» завершилось без заброшенных шайб, причем самый явный момент создали игроки «Северстали». Команды снова в равных составах.

'10

Моментище! «Северсталь» была обязана сравнивать счет в меньшинстве!

Давид Думбадзе перехватил шайбу прямо возле «пятака» красно-белых и нанес бросок в упор, но голкипер Артем Загидулин чудесным образом спас свою команду!

'9

Морозов нанес еще один классный бросок из средней зоны, но голкипер «Северстали» справился!

'8

Нападающий «Северстали» Михаил Котляревский умчался в контратаку по правому флангу и нанес бросок в ближний угол, но голкипер «Спартака» справился!

'7

Опасно! Порядин вышел один на один с вратарем «Северстали» Александром Самойловым, но не смог его обыграть!

'7

Иван Морозов нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания, но вратарь «Северстали» справился!

'6

Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин ударил клюшкой защитника «Спартака» Вениамина Королева и был удален на пять минут.

'5

ГООООЛ!!! «Спартак» быстро открывает счет — 1:0!

Ружичка отдал классную передачу за спину защитникам «Северстали», и 21-летний защитник Орлов здоров открылся на дальней штанге и замкнул в ворота! Это первый гол молодого игрока в плей-офф КХЛ. Поздравляем!

'3

Нападающий «Северстали» Егор Смирнов прорвался за ворота «Спартака», но не смог создать там опасный момент и потерял шайбу.

'1

Матч начался!

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» играет с череповецкой «Северсталью».

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