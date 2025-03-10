Спартаковцы провели атаку с ходу, и Адам Ружичка бросил низом в противоход Мифтахову — сейв голкипера щитком.
Митчелл Миллер толкнул соперника клюшкой, опрокинув того на лед. Две минуты большинства для «Спартака».
ГООООООООООООООООООООООЛ! Иван Морозов — 0:2! «Ак Барс» и после пропущенного успел опасно проатаковать, но в следующем выпаде спартаковцы удвоили перевес. Провели атаку сходу, доставили шайбу Даниилу Орлову на синюю линию, он бросил, Мифтахов отбил, но диск отскочил Морозову, и тот спокойно поразил пустой угол. Это 17-я шайба капитана красно-белых в сезоне.
ГОООООООООООООООООООЛ! Павел Ткаченко — 0:1! Вот это да: выиграл «Спартак» вбрасывание в своей зоне, и Павел Ткаченко убежал из своей зоны от всех, выскочил один в ноль на Мифтахова и обвел голкипера! Это первый гол Ткаченко в сезоне. В пятом матче.
А спартаковцы тихой сапой уже переигрывают по числу бросков в створ — Мифтахов три подряд сейва сделал.
Переигрывают пока хозяева соперников. Сейчас вдвоем выкатились на одного защитника, правда, с догоняющим, но вместо броска последовала хитрая передача, которая не увенчалась атакой ворот.
Артем Галимов прошел слева через зону «Спартака» к ближней штанге и направил шайбу низом с неудобной руки в дальний угол — штанга спасла гостей!
И снова Николаев на месте — на этот раз успевает закрыть ближний угол голкипер красно-белых, не позволяя Илье Сафонову переправить шайбу в сетку.
Амир Мифтахов защищает ворота «Ак Барса», Дмитрий Николаев сыграет сегодня на последнем рубеже «Спартака».
Команды проводят, в целом, хороший сезон, но прямо сейчас обе выдают неудачные серии. Так, у казанцев три поражения в пяти последних встречах, а спартаковцы и вовсе проиграли четыре игры подряд — их худшая серия в сезоне.