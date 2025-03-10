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Спорт

Репетиция перекрестного плей-офф: «Ак Барс» и «Спартак» играют в КХЛ. LVIE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимает на своем льду московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
10 марта 19:30
Ак Барс
Казань, Россия
0 : 2
Спартак
Москва, Россия
07' Ткаченко
09' Морозов
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
1-й период

07'50" Ткаченко 09'08" Морозов

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13'

Спартаковцы провели атаку с ходу, и Адам Ружичка бросил низом в противоход Мифтахову — сейв голкипера щитком.

13'

Митчелл Миллер толкнул соперника клюшкой, опрокинув того на лед. Две минуты большинства для «Спартака».

11'

Опасными атаками с ходу обменялись команды, но и Николаев, и Мифтахов сыграли четко.

9'

Анвар Гатиятулин сразу взял тайм-аут! Можно понять тренера «Ак Барса».

9'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Иван Морозов — 0:2! «Ак Барс» и после пропущенного успел опасно проатаковать, но в следующем выпаде спартаковцы удвоили перевес. Провели атаку сходу, доставили шайбу Даниилу Орлову на синюю линию, он бросил, Мифтахов отбил, но диск отскочил Морозову, и тот спокойно поразил пустой угол. Это 17-я шайба капитана красно-белых в сезоне.

8'

ГОООООООООООООООООООЛ! Павел Ткаченко — 0:1! Вот это да: выиграл «Спартак» вбрасывание в своей зоне, и Павел Ткаченко убежал из своей зоны от всех, выскочил один в ноль на Мифтахова и обвел голкипера! Это первый гол Ткаченко в сезоне. В пятом матче.

8'

Больше трех минут играли команды без пауз, но в итоге очередной сейв Николаева остановил игру.

8'

Отличное спасение Николаева после броска Кирилла Семенова с близкого расстояния.

7'

А спартаковцы тихой сапой уже переигрывают по числу бросков в створ — Мифтахов три подряд сейва сделал.

6'

Переигрывают пока хозяева соперников. Сейчас вдвоем выкатились на одного защитника, правда, с догоняющим, но вместо броска последовала хитрая передача, которая не увенчалась атакой ворот.

4'

Артем Галимов прошел слева через зону «Спартака» к ближней штанге и направил шайбу низом с неудобной руки в дальний угол — штанга спасла гостей!

3'

И снова Николаев на месте — на этот раз успевает закрыть ближний угол голкипер красно-белых, не позволяя Илье Сафонову переправить шайбу в сетку.

2'

Бросок и добивание с пятака потащил Николаев! Первый момент создал «Ак Барс».

2'

Без бросков в створ прошла первая минута игры, хотя поатаковать успели и те, и другие.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:25

Амир Мифтахов защищает ворота «Ак Барса», Дмитрий Николаев сыграет сегодня на последнем рубеже «Спартака».

19:20

Команды проводят, в целом, хороший сезон, но прямо сейчас обе выдают неудачные серии. Так, у казанцев три поражения в пяти последних встречах, а спартаковцы и вовсе проиграли четыре игры подряд — их худшая серия в сезоне.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречаются казанский «Ак Барс» из Восточной конференции и московский «Спартак» из Западной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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