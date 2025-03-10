8'

ГОООООООООООООООООООЛ! Павел Ткаченко — 0:1! Вот это да: выиграл «Спартак» вбрасывание в своей зоне, и Павел Ткаченко убежал из своей зоны от всех, выскочил один в ноль на Мифтахова и обвел голкипера! Это первый гол Ткаченко в сезоне. В пятом матче.