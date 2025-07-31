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Украинский «Шахтер» пробивается в Европу. LIVE

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд. Второй матч. «Шахтер» — «Бешикташ». ОНЛАЙН

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FCShakhtar/X (ранее Twitter)
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» принимает турецкий «Бешикташ» в польском Кракове. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Перерыв
31 июля 21:00
Шахтёр
12' Кевин
45' Элиас
2 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
Стадион «Мейски имени Хенрика Реймана», Краков, Польша
1-й тайм

12' Кевин

37' Матвиенко

16' Тыкназ

45' Элиас

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Первый тайм завершен!

«Шахтер» обыгрывает «Бешикташ» со счетом 2:0 благодаря вдохновенной игре своих бразильцев: голы забили Кевин и Кауан Элиас. Последний еще и записал на свой счет голевую передачу на Кевина.

С нетерпением ждем второго тайма!

'45+2

ГООООЛ!!! «Шахтер» забил второй мяч — 2:0!

Валерий Бондарь отобрал мяч у Топчу и начал контратаку «горняков». В итоге Винисиус Тобиас набрал скорость по правому флангу, влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Кауан Элиас в касание отправил мяч под перекладину!

'45+1

Арбитр компенсировал две минуты к первому тайму.

'45

Кауан Элиас ворвался в штрафную «Бешикташа», но не стал бить, а отдал передачу в центр, где стамбульцы перехватили мяч.

'43

Кевин отправился в прорыв в центре поля, обыграл нескольких соперников и заработал на себе нарушение правил.

'41

«Горняки» пытаются прорваться к штрафной «Бешикташа», но гости то фолят, то выбивают мяч за боковую и всячески замедляют продвижение «Шахтера».

'39

«Бешикташ» организовал заброс в штрафную «Шахтера», но Ризнык уверенно забрал мяч в руки.

'37

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько завалил на газон Рафаэла Силву и сорвал атаку «Бешикташа», за что получил желтую карточку. Врачи оказывают помощь португальскому полузащитнику.

'34

Моментище! Как «Бешикташ» не забил? Тэмми Абрахам скинул мяч под удар Йылмазу в штрафной «Шахтера», и тот нанес удар, но мяч рикошетом от защитника просвистел в миллиметрах от правой штанги!

'33

Опасно!

Топчу потерял мяч на своей половине поля, Алисон перехватил его, ворвался в штрафную «Бешикаша» и попытался перебросить вратаря, но тот все-таки сумел поймать мяч в руки!

'30

Опасно! Кауан Элиас влетел в штрафную «Бешикташа», обыграл на дриблинге опытного защитника Габриэла Паулисту и нанес удар в створ! Однако немецкий защитник Феликс Удуохай смог заблокировать этот выстрел.

'28

Азеведо перехватил мяч после длинного заброса игрока «Бешикташа» и прервал атаку гостей.

'26

Алисон случайно задел ногой защитника «Бешикташа» Топчу в борьбе за мяч. Тот рухнул на газон как подкошенный, и арбитр свистнул фол.

'24

«Бешикташ» заработал угловой. Последовал навес на ближнюю штангу, где стоял только защитник «Шахтера». В итоге «горняки» легко перехватили мяч.

'22

Защитник «Бешикташа» Топчу исполнил подачу в центр штрафной «Шахтера» на Тэмми Абрахама, но тот не сумел дотянуться до мяча в прыжке.

'20

Стамбульцы владеют мячом на своей половине поля. Игроки «Шахтера» очень высоко прессингуют и пытаются им помешать.

'18

Жоау Мариу прошел по правому флангу и навесил во вратарскую «Шахтера», но голкипер Ризнык уверенно забрал мяч в руки.

'16

Полузащитник «Бешикташа» Картал Йылмаз очевидно схватил руками Алисона и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку.

'14

Нападающий «Бешикташа» Эрнест Мучи пытался прорваться по правому флангу, но попал в тиски двух защитников «Шахтера» и потерял мяч.

'12

ГООООЛ!!! «Шахтер» открывает счет благодаря красивейшему голу Кевина — 1:0!

Кевин на дриблинге прорвался в штрафную с левого фланга, сместился в центр и пробил в дальнюю «девятку»!

'10

Нападающий «Бешикташа» Тэмми Абрахам неожиданно отобрал мяч у Марлона в центре поля, но не смог развить быструю атаку, так как игроки «Шахтера» набросились на него и быстро вернули мяч себе.

'8

«Шахтер» уверенно контролирует мяч и потихоньку развивает позиционную атаку.

'6

Опасно! Правый защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас прорвался в штрафную «Бешикташа», обыграл голкипера и с острого угла пробил по воротам, но мяч немного не попал в створ! Недаром Тобиас играл в академии мадридского «Реала» — техника и скорость на высоком уровне.

'3

«Бешикташ» провел быструю атаку, и Жоау Мариу прострелил с правого фланга в штрафную «Шахтера», но защитники сумели выбить мяч в поле!

'1

Стартовый свисток!

20:57

Первый матч завершился победой «Шахтера» со счетом 4:2.

20:55

Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Элиас, Педриньо, Кевин, Очеретько, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.

20:50

Стартовый состав «Бешикташа»: Гюнок, Свенссон, Паулиста, Удуохай, Топчу, Тыкназ, Картал, Рафаэл Силва, Жоау Мариу, Мучи, Абрахам.

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» принимает турецкий «Бешикташ».

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