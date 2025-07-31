Первый тайм завершен!
«Шахтер» обыгрывает «Бешикташ» со счетом 2:0 благодаря вдохновенной игре своих бразильцев: голы забили Кевин и Кауан Элиас. Последний еще и записал на свой счет голевую передачу на Кевина.
С нетерпением ждем второго тайма!
ГООООЛ!!! «Шахтер» забил второй мяч — 2:0!
Валерий Бондарь отобрал мяч у Топчу и начал контратаку «горняков». В итоге Винисиус Тобиас набрал скорость по правому флангу, влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Кауан Элиас в касание отправил мяч под перекладину!
Арбитр компенсировал две минуты к первому тайму.
Кауан Элиас ворвался в штрафную «Бешикташа», но не стал бить, а отдал передачу в центр, где стамбульцы перехватили мяч.
Кевин отправился в прорыв в центре поля, обыграл нескольких соперников и заработал на себе нарушение правил.
«Горняки» пытаются прорваться к штрафной «Бешикташа», но гости то фолят, то выбивают мяч за боковую и всячески замедляют продвижение «Шахтера».
«Бешикташ» организовал заброс в штрафную «Шахтера», но Ризнык уверенно забрал мяч в руки.
Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько завалил на газон Рафаэла Силву и сорвал атаку «Бешикташа», за что получил желтую карточку. Врачи оказывают помощь португальскому полузащитнику.
Моментище! Как «Бешикташ» не забил? Тэмми Абрахам скинул мяч под удар Йылмазу в штрафной «Шахтера», и тот нанес удар, но мяч рикошетом от защитника просвистел в миллиметрах от правой штанги!
Опасно!
Топчу потерял мяч на своей половине поля, Алисон перехватил его, ворвался в штрафную «Бешикаша» и попытался перебросить вратаря, но тот все-таки сумел поймать мяч в руки!
Опасно! Кауан Элиас влетел в штрафную «Бешикташа», обыграл на дриблинге опытного защитника Габриэла Паулисту и нанес удар в створ! Однако немецкий защитник Феликс Удуохай смог заблокировать этот выстрел.
Азеведо перехватил мяч после длинного заброса игрока «Бешикташа» и прервал атаку гостей.
Алисон случайно задел ногой защитника «Бешикташа» Топчу в борьбе за мяч. Тот рухнул на газон как подкошенный, и арбитр свистнул фол.
«Бешикташ» заработал угловой. Последовал навес на ближнюю штангу, где стоял только защитник «Шахтера». В итоге «горняки» легко перехватили мяч.
Защитник «Бешикташа» Топчу исполнил подачу в центр штрафной «Шахтера» на Тэмми Абрахама, но тот не сумел дотянуться до мяча в прыжке.
Стамбульцы владеют мячом на своей половине поля. Игроки «Шахтера» очень высоко прессингуют и пытаются им помешать.
Жоау Мариу прошел по правому флангу и навесил во вратарскую «Шахтера», но голкипер Ризнык уверенно забрал мяч в руки.
Полузащитник «Бешикташа» Картал Йылмаз очевидно схватил руками Алисона и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку.
Нападающий «Бешикташа» Эрнест Мучи пытался прорваться по правому флангу, но попал в тиски двух защитников «Шахтера» и потерял мяч.
ГООООЛ!!! «Шахтер» открывает счет благодаря красивейшему голу Кевина — 1:0!
Кевин на дриблинге прорвался в штрафную с левого фланга, сместился в центр и пробил в дальнюю «девятку»!
Нападающий «Бешикташа» Тэмми Абрахам неожиданно отобрал мяч у Марлона в центре поля, но не смог развить быструю атаку, так как игроки «Шахтера» набросились на него и быстро вернули мяч себе.
«Шахтер» уверенно контролирует мяч и потихоньку развивает позиционную атаку.
Опасно! Правый защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас прорвался в штрафную «Бешикташа», обыграл голкипера и с острого угла пробил по воротам, но мяч немного не попал в створ! Недаром Тобиас играл в академии мадридского «Реала» — техника и скорость на высоком уровне.
«Бешикташ» провел быструю атаку, и Жоау Мариу прострелил с правого фланга в штрафную «Шахтера», но защитники сумели выбить мяч в поле!
Стартовый свисток!
Первый матч завершился победой «Шахтера» со счетом 4:2.
Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Элиас, Педриньо, Кевин, Очеретько, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.
Стартовый состав «Бешикташа»: Гюнок, Свенссон, Паулиста, Удуохай, Топчу, Тыкназ, Картал, Рафаэл Силва, Жоау Мариу, Мучи, Абрахам.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» принимает турецкий «Бешикташ».