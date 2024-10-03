Десподов подобрал мяч после передачи Тайсона и со всей дури лупанул в штангу! Наращивает давление греческий коллектив.
Олару получил жесткий удар в спину во время игрового эпизода с Михайлидисом, возможно будет вынужденная замена у гостей сейчас.
Баба здорово отыграл на левом фланге и выбил мяч после попытки Олару прорваться вдоль бровки.
Небольшое преимущество у хозяев во владении мячом — 56% против 44%.
Тэнасе получает предупреждение за грубый подкат сзади.
Тайсон через левый фланг вбежал в штрафную и пробил в одно касание с левой ноги выше ворот!
Шут бедром сносит Камара в центральном круге, вызывая недовольство большого количества зрителей стадиона «Тумба».
Тайсон исполнил классную подачу с правого фланга на Камара, тот пробил головой в противоход вратарю — Тырновану ухитрился выставить руки и отразить удар.
Шут столкнулся с кем-то из игроков ПАОК и оказался на газоне. Крайне больно сейчас румынскому полузащитнику.
Мади Камара получает предупреждение.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Стяуа»: Тырновану, Крету, Дава, Попеску, Радунович, Шут, Ликсандру, Балута, Олару, Танасе, Бирлиджа.
ПАОК: Котарски, Састре, Кендзера, Михайлидис, Баба, Камара, Оздоев, Десподов, Константелиас, Тайсон, Чалов.
Добрый вечер! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 между греческим ПАОКом и бухарестской «Стяуой».