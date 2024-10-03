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Спорт

Россияне Чалов и Оздоев в старте: греческий ПАОК играет со «Стяуа» в Лиге Европы

Футбол. Лига Европы. ПАОК — «Стяуа». ОНЛАЙН

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FC PAOK
В матче 2-го тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 встречаются греческий ПАОК и бухарестская «Стяуа». «Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
1-й тайм
03 октября 22:00
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Стяуа
Бухарест, Румыния
Стадион «Тумба», Салоники, Греция
1-й тайм

3' Камара 6' Шваб

16' Тэнасе

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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28'

Десподов подобрал мяч после передачи Тайсона и со всей дури лупанул в штангу! Наращивает давление греческий коллектив.

25'

Олару получил жесткий удар в спину во время игрового эпизода с Михайлидисом, возможно будет вынужденная замена у гостей сейчас.

22'

Баба здорово отыграл на левом фланге и выбил мяч после попытки Олару прорваться вдоль бровки.

19'

Небольшое преимущество у хозяев во владении мячом — 56% против 44%.

16'

Тэнасе получает предупреждение за грубый подкат сзади.

14'

Тайсон через левый фланг вбежал в штрафную и пробил в одно касание с левой ноги выше ворот!

11'

Шут бедром сносит Камара в центральном круге, вызывая недовольство большого количества зрителей стадиона «Тумба».

9'

Тайсон исполнил классную подачу с правого фланга на Камара, тот пробил головой в противоход вратарю — Тырновану ухитрился выставить руки и отразить удар.

6'

Шут столкнулся с кем-то из игроков ПАОК и оказался на газоне. Крайне больно сейчас румынскому полузащитнику.

4'

Мади Камара получает предупреждение.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:55

«Стяуа»: Тырновану, Крету, Дава, Попеску, Радунович, Шут, Ликсандру, Балута, Олару, Танасе, Бирлиджа.

21:50

ПАОК: Котарски, Састре, Кендзера, Михайлидис, Баба, Камара, Оздоев, Десподов, Константелиас, Тайсон, Чалов.

21:45

Добрый вечер! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 между греческим ПАОКом и бухарестской «Стяуой».

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