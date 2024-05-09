Руджери сорвал начинающуюся атаку «Марселя» тем, что сумел выбить мяч в аут.
Моментище у «Марселя»! Верету со «стандарта» попытался навесить на дальнюю штангу, и мяч чуть не залетел в створ, — перекладина!
Капитан «Аталанты» Де Рон получил желтую карточку за фол на Мерлене и срыв опасной атаки «Марселя».
Третья замена в составе «Аталанты»: Марио Пашалич вышел вместо Де Кетеларе.
Де Кетеларе слишком дерзко попытался отобрать мяч у Жиго возле штрафной «Марселя», толкнул его в спину, и судья свистнул фол.
«Марсель» ответил своей двойной заменой: Двойная замена у «Марселя»: защитник Мбемба и хавбек Ндиайе ушли, вместо них — Жан Онана и Исмаила Сарр.
Двойная замена в составе «Аталанты»: на поле появился российский хавбек Алексей Миранчук и защитник Джорджио Скальвини, а отдыхать отправились Эдерсон и Скамакка, которые в последнее время не могли себя проявить, а Эдерсон еще и повис на желтой карточке.
Коопмейнерс исполнил подачу с углового в штрафную «Марселя», но Кондогбиа в итоге вынес мяч куда подальше.
«Аталанта» продолжает давить и только что заработала угловой.
ГОООЛ!!! «Аталанта» увеличивает свое преимущество!
Хавбек «Аталанты» Руджери проник в чужую штрафную и мощно пробил в дальнюю «девятку» — 2:0!
Опасно! Момент у «Марселя»!
Ндиайе в касание чуть не перебросил вратаря «Аталанты», который опрометчиво вышел из ворот, но не попал в створ!
Хавбек «Аталанты» Эдерсон откровенно схватил за футболку Верету, который разгонял атаку «Марселя», и получил за это первую желтую карточку в матче.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
«Аталанта» обыгрывает «Марсель» на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Лукмана с передачи Де Кетеларе, который был просто неудержим все 45 минут.
Напомним, первый матч полуфинала Лиги Европы на поле «Марселя» завершился вничью (1:1), а это значит, что на данный момент «Аталанта» ведет по сумме двух встреч (2:1) и близка к выходу в финал.
Момент!
Дзаппакоста на скорости проник в штрафную «Марселя» и нанес удар в ближний угол, но мяч облизнул сетку с внешней стороны ворот!
Игроки «Марселя» в кои-то веки попытались убежать в контратаку, но хавбек «Аталанты» де Рон совершил отличный перехват.
Скамакка решился на дальний удар — мимо створа. «Аталанта» играет очень дерзко в атаке.
Коопмейнерс исполнил подачу с углового в штрафную «Марселя», но Жиго выбил мяч куда подальше.
Опасно!
Скамакка выдал проникающий пас в штрафную «Марселя» на Де Кетеларе, а тот красиво обыграл Балерди и нанес удар в ближний угол, но вратарь спас! Тем не менее будет угловой в пользу «Аталанты».
«Аталанта» продолжает залетать в штрафную «Марселя» как к себе домой, однако на этот раз Де Кетеларе оказался в офсайде.
Скамакка прострелил в штрафную «Марселя» с левого фланга, но Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
ГОООЛ!!! «Аталанта» абсолютно заслуженно открывает счет!
Голевая на счету Де Кетеларе, который исполнил передачу на Лукмана, а тот уже обыграл на дриблинге защитника «Марселя» Мбемба и нанес удар в правый нижний угол ворот. Мяч задел по дороге Жиго и рикошетом от него влетел в створ — 1:0!
«Аталанта» выглядит в атаке шикарно, а вот «Марсель» в основном только отбивается и сейчас пытается наладить контроль над мячом, катая его на своей половине поля.
Опасно!
Бергамаски организовали подачу с углового, и мяч достался Скамакке, который нанес удар почти в упор, но попал в перекладину!
На добивании сыграл головой Де Кетеларе, но там «Марсель» спас вратарь.
Копмейнерс решился на дальний удар по воротам «Марселя», но мяч попал в Жиго и ушел на угловой.
Де Кетеларе обыграл соперников на правом фланге, проник в штрафную «Марселя» и исполнил прострел вдоль ворот, но Жиго прекрасно сыграл в обороне и вынес мяч.
Лукман отдал пас на линию штрафной «Марселя», где мяч принял Дзаппакоста и нанес удар по воротам, но попал прямо во вратаря.
Хавбек «Аталанты» Эдерсон в рамках правил отправил на газон хавбека «Марселя» Арита и прервал атаку соперника.
Момент! Скамакка в касание пробил в дальний нижний угол ворот «Марселя» из пределов штрафной после паса Де Кетеларе — чуть мимо створа!
Ндиайе пробил по воротам «Аталанты» практически с линии штрафной — выше створа!
Ндиайе принял мяч рядом в опасной близости от штрафной «Аталанты», однако мяч у него из-под ног выбил защитник Исак Хин.
Скамакка пытался принять мяч на чужой половине поля, но Жиго перехватил.
Моментище у «Аталанты»!
Коопмейнерс проник в штрафную «Марселя», но упал после контакта с Жиго. Однако на подборе оказался Де Кетеларе, который и пробил в ближний угол, — штанга!
Скамакка открылся в штрафной «Марселя» и принял пас от Де Кетелара, а затем покатил на Коопмейнерса, который должен был нанести удар, но попал под давление защитников и не справился со своей задачей.
Обамеянг пытался принять мяч на линии штрафной «Аталанты», но вратарь бергамасков вовремя вышел из ворот и забрал снаряд.
Матч начался!
Стартовый состав «Марселя»: Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Жиго, Верету, Кондогбиа, Арит, Арит, Ндиайе, Обамеянг.
Стартовый состав «Аталанты»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Руджери, Компейнерс, Де Кетеларе, Скамакка, Лукман.
Россиянин Миранчук остался в запасе.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч начнется в 22.00 мск.