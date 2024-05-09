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Спорт

Миранчук сражается за выход в финал Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. «Аталанта» — «Марсель». ОНЛАЙН

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press
В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Аталанта», в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук, принимает дома «Марсель». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
2-й тайм
09 мая 22:00
Аталанта
Бергамо, Италия
30' Лукман
52' Руджери
2 : 0
Марсель
Марсель, Франция
Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо, Италия
1-й тайм

30' Лукман

2-й тайм

47' Эдерсон 52' Руджери

63' де Рон

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'67

Руджери сорвал начинающуюся атаку «Марселя» тем, что сумел выбить мяч в аут.

'65

Моментище у «Марселя»! Верету со «стандарта» попытался навесить на дальнюю штангу, и мяч чуть не залетел в створ, — перекладина!

'64

Капитан «Аталанты» Де Рон получил желтую карточку за фол на Мерлене и срыв опасной атаки «Марселя».

'63

Третья замена в составе «Аталанты»: Марио Пашалич вышел вместо Де Кетеларе.

'61

Де Кетеларе слишком дерзко попытался отобрать мяч у Жиго возле штрафной «Марселя», толкнул его в спину, и судья свистнул фол.

'59

«Марсель» ответил своей двойной заменой: Двойная замена у «Марселя»: защитник Мбемба и хавбек Ндиайе ушли, вместо них — Жан Онана и Исмаила Сарр.

'57

Двойная замена в составе «Аталанты»: на поле появился российский хавбек Алексей Миранчук и защитник Джорджио Скальвини, а отдыхать отправились Эдерсон и Скамакка, которые в последнее время не могли себя проявить, а Эдерсон еще и повис на желтой карточке.

'56

Коопмейнерс исполнил подачу с углового в штрафную «Марселя», но Кондогбиа в итоге вынес мяч куда подальше.

'54

«Аталанта» продолжает давить и только что заработала угловой.

'52

ГОООЛ!!! «Аталанта» увеличивает свое преимущество!

Хавбек «Аталанты» Руджери проник в чужую штрафную и мощно пробил в дальнюю «девятку» — 2:0!

'50

Опасно! Момент у «Марселя»!

Ндиайе в касание чуть не перебросил вратаря «Аталанты», который опрометчиво вышел из ворот, но не попал в створ!

'48

Хавбек «Аталанты» Эдерсон откровенно схватил за футболку Верету, который разгонял атаку «Марселя», и получил за это первую желтую карточку в матче.

'46

Второй тайм начался!

'45

Первый тайм завершен!

«Аталанта» обыгрывает «Марсель» на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Лукмана с передачи Де Кетеларе, который был просто неудержим все 45 минут.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги Европы на поле «Марселя» завершился вничью (1:1), а это значит, что на данный момент «Аталанта» ведет по сумме двух встреч (2:1) и близка к выходу в финал.

'45

Момент!

Дзаппакоста на скорости проник в штрафную «Марселя» и нанес удар в ближний угол, но мяч облизнул сетку с внешней стороны ворот!

'43

Игроки «Марселя» в кои-то веки попытались убежать в контратаку, но хавбек «Аталанты» де Рон совершил отличный перехват.

'41

Скамакка решился на дальний удар — мимо створа. «Аталанта» играет очень дерзко в атаке.

'39

Коопмейнерс исполнил подачу с углового в штрафную «Марселя», но Жиго выбил мяч куда подальше.

'37

Опасно!

Скамакка выдал проникающий пас в штрафную «Марселя» на Де Кетеларе, а тот красиво обыграл Балерди и нанес удар в ближний угол, но вратарь спас! Тем не менее будет угловой в пользу «Аталанты».

'35

«Аталанта» продолжает залетать в штрафную «Марселя» как к себе домой, однако на этот раз Де Кетеларе оказался в офсайде.

'33

Скамакка прострелил в штрафную «Марселя» с левого фланга, но Лопес вышел из ворот и забрал мяч.

'30

ГОООЛ!!! «Аталанта» абсолютно заслуженно открывает счет!

Голевая на счету Де Кетеларе, который исполнил передачу на Лукмана, а тот уже обыграл на дриблинге защитника «Марселя» Мбемба и нанес удар в правый нижний угол ворот. Мяч задел по дороге Жиго и рикошетом от него влетел в створ — 1:0!

'28

«Аталанта» выглядит в атаке шикарно, а вот «Марсель» в основном только отбивается и сейчас пытается наладить контроль над мячом, катая его на своей половине поля.

'26

Опасно!

Бергамаски организовали подачу с углового, и мяч достался Скамакке, который нанес удар почти в упор, но попал в перекладину!

На добивании сыграл головой Де Кетеларе, но там «Марсель» спас вратарь.

'25

Копмейнерс решился на дальний удар по воротам «Марселя», но мяч попал в Жиго и ушел на угловой.

'23

Де Кетеларе обыграл соперников на правом фланге, проник в штрафную «Марселя» и исполнил прострел вдоль ворот, но Жиго прекрасно сыграл в обороне и вынес мяч.

'21

Лукман отдал пас на линию штрафной «Марселя», где мяч принял Дзаппакоста и нанес удар по воротам, но попал прямо во вратаря.

'18

Хавбек «Аталанты» Эдерсон в рамках правил отправил на газон хавбека «Марселя» Арита и прервал атаку соперника.

'16

Момент! Скамакка в касание пробил в дальний нижний угол ворот «Марселя» из пределов штрафной после паса Де Кетеларе — чуть мимо створа!

'14

Ндиайе пробил по воротам «Аталанты» практически с линии штрафной — выше створа!

'12

Ндиайе принял мяч рядом в опасной близости от штрафной «Аталанты», однако мяч у него из-под ног выбил защитник Исак Хин.

'10

Скамакка пытался принять мяч на чужой половине поля, но Жиго перехватил.

'7

Моментище у «Аталанты»!

Коопмейнерс проник в штрафную «Марселя», но упал после контакта с Жиго. Однако на подборе оказался Де Кетеларе, который и пробил в ближний угол, — штанга!

'4

Скамакка открылся в штрафной «Марселя» и принял пас от Де Кетелара, а затем покатил на Коопмейнерса, который должен был нанести удар, но попал под давление защитников и не справился со своей задачей.

'2

Обамеянг пытался принять мяч на линии штрафной «Аталанты», но вратарь бергамасков вовремя вышел из ворот и забрал снаряд.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «Марселя»: Лопес, Клосс, Балерди, Мбемба, Жиго, Верету, Кондогбиа, Арит, Арит, Ндиайе, Обамеянг.

21:50

Стартовый состав «Аталанты»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Руджери, Компейнерс, Де Кетеларе, Скамакка, Лукман.

Россиянин Миранчук остался в запасе.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч начнется в 22.00 мск.

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