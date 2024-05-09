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Первый тайм завершен!

«Аталанта» обыгрывает «Марсель» на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Лукмана с передачи Де Кетеларе, который был просто неудержим все 45 минут.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги Европы на поле «Марселя» завершился вничью (1:1), а это значит, что на данный момент «Аталанта» ведет по сумме двух встреч (2:1) и близка к выходу в финал.