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Спорт

«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе. LIVE

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала, первый матч. «Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия). ОНЛАЙН

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Английский «Ливерпуль» принимает на своем поле итальянскую «Аталанту» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав своей команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
1-й тайм
11 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
Стадион «Энфилд», Ливерпуль, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'22

Келлехер попытался разогнать атаку, мощно пробив от вратарской в направлении Цимикаса — тот мяч не догнал.

'18

Слегка снизился темп игры. Но мяч, по большей части, находится на половине поля «Аталанты».

'15

Нуньес откликнулся на проникающий пас Джонса, вышел один на один с Муссо и попытался перебросить голкипера, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги!

'12

Классную атаку развернули гости, последовал прострел в штрафную, затем — изящный пас пяткой на Компейнерса, тот пытался мягко пробить в нижний угол, но попал в своего же!

'9

А опасно не получилось, защитник «Аталанты» головой принял подачу Мак Аллистера, а затем Муссо подстраховал.

'8

Создают остроту «красные». Пашалич прервал забег Гакпо, нарушив при этом правила. Хозяева заработали стандарт недалеко от чужой штрафной.

'5

Очень бодро и на встречных курсах начали игру соперники. Игроки «Аталанты» совершенно не тушуются перед статусом оппонентов и перед невероятной атмосферой на «Энфилде».

'3

А гости не собирались отсиживаться! Великолепная контратака удалась «Аталанте», Пашалич оказался на ударной позиции на линии вратарской и из удобнейшего положения не забил! Лишь после повтора стало ясно, что хорват не промахнулся — это Келлехер умудрился отбить головой, практически лицом!

'2

Мощный старт хозяев. Нуньес едва не вышел один на один, но в последний момент у него на пути встал Джимсити.

'1

Матч начался! Главный судья — Халил Мелер.

21:55

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Вот как выглядят стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Гомес, Джонс, Эллиот, Мак Аллистер, Конате, Эндо, Нуньес, Гакпо.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Де Кетеларе, Пашалич, Руджери, Компейнерс, Скамакка.

21:50

Матч начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой».

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