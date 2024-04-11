Келлехер попытался разогнать атаку, мощно пробив от вратарской в направлении Цимикаса — тот мяч не догнал.
Слегка снизился темп игры. Но мяч, по большей части, находится на половине поля «Аталанты».
Нуньес откликнулся на проникающий пас Джонса, вышел один на один с Муссо и попытался перебросить голкипера, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги!
Классную атаку развернули гости, последовал прострел в штрафную, затем — изящный пас пяткой на Компейнерса, тот пытался мягко пробить в нижний угол, но попал в своего же!
А опасно не получилось, защитник «Аталанты» головой принял подачу Мак Аллистера, а затем Муссо подстраховал.
Создают остроту «красные». Пашалич прервал забег Гакпо, нарушив при этом правила. Хозяева заработали стандарт недалеко от чужой штрафной.
Очень бодро и на встречных курсах начали игру соперники. Игроки «Аталанты» совершенно не тушуются перед статусом оппонентов и перед невероятной атмосферой на «Энфилде».
А гости не собирались отсиживаться! Великолепная контратака удалась «Аталанте», Пашалич оказался на ударной позиции на линии вратарской и из удобнейшего положения не забил! Лишь после повтора стало ясно, что хорват не промахнулся — это Келлехер умудрился отбить головой, практически лицом!
Мощный старт хозяев. Нуньес едва не вышел один на один, но в последний момент у него на пути встал Джимсити.
Матч начался! Главный судья — Халил Мелер.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Вот как выглядят стартовые составы команд.
«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Гомес, Джонс, Эллиот, Мак Аллистер, Конате, Эндо, Нуньес, Гакпо.
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Де Кетеларе, Пашалич, Руджери, Компейнерс, Скамакка.
Матч начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча четвертьфинала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой».