Финальный свисток! Откровенно вымучили победу подопечные Станислава Черчесова, отыграв три четверти поединка в меньшинстве. Но, как завещал классик, «три очка не пахнут» — венгерский коллектив завершает первый тур группового этапа Лиги Европы на первом месте.
Откровенно на удержание счета играет «Ференцварош», Лайдуни получает предупреждение за срыв атаки.
ГОООООООООООООООЛ! Юсуф Языджи наказывает экс-спартаковцев в тренерском штабе венгерской команды — ровно также, как и в феврале этого года в дебютном для себя дерби! 3:3, что за матч!
Двукратное преимущество хозяев во владении мячом на данную минуту игры мы фиксируем — 33% на 67%.
ГОООООООООООООООЛ! Сработала замена у гостей! Прицельный удар из-за пределов штрафной наносит Бозок и поражает ворота «Ференцвароша»! 3:2, интрига в матче жива!
Траоре обманным движением заставил двоих защитников гостей переключиться из футболистов в зрители, но прошить ворота Теле все же не смог.
Не очень сильно старается отыгрываться «Трабзонспор» — несмотря на преимущество во владении мячом, команда не имеет существенного превосходства над соперником по количеству ударов.
Бешич выиграл борьбу за верховой мяч после углового в исполнении Нгуена, но попасть в створ не смог.
Нгуен падает в чужой штрафной после толкучки с Бакасетасом. Тут же главного арбитра окружили полевые игроки «Ференцвароша», однако пенальти не будет назначен.
Перекладина спасает ворота «Трабзона»! Абсолютно никем не прикрытый Захариассен с угла штрафной наносит удар в каркас ворот! Это мог бы быть разгром!
Тройную замену проводит главный тренер «Трабзонспора» в перерыве! Гамшик, Языджи и Эльмали вышли вместо Гбамена, Барди и Хуго.
ГОООООООООООООЛ! Второй гол в меньшинстве забивает венгерский клуб, Нгуен уверенно пробил с точки! 3:1!
Пенальти в ворота «Трабзонспора»! Витор Уго сыграл рукой в собственной штрафной, «Ференцварош» получает право на одиннадцатиметровый!
ГОООООООООООООООЛ! Макси Гомес завершает позиционную атаку гостей точным ударом с подъема и сокращает отставание в счете! 2:1!
Так, не спешим радоваться. Арбитр берет паузу для того, чтобы на 100% убедиться в правильности забитого мяча.
ГООООООООООООООООООЛ! Что творит банда Черчесова! Адама Траоре вывалился на ворота соперника и переиграл вратаря! 2:0, «Ференцварош» впереди!
Забрали гости мяч под свой контроль после пропущенного гола: 63% на 37% — статистика владения мячом на данный момент игры.
Продолжается игра, очень вязкая борьба у нас сегодня. Скорости не высоки, а вот фолов — хоть отбавляй!
И тут же Станислав Черчесов реагирует! Убирает он нападающего Франка Боли, выпуская вместо него защитника Эндре Ботку!
Судья ведет видеопросмотр игрового момента на предмет потенциальной красной карточки у команды из Будапешта!
А у нас тут серьезное столкновение в центре поля! Элдар Чивич неаккуратно сыграл против Йенса Ларсена, полетев прямой ногой в ногу оппонента.
Неплохой навес исполнил Трезеге, однако на подстраховке грамотно сыграли защитники «Ференцвароша».
ГОООООООООООООООООЛ! Ударное начало для команды Черчесова! Нгуен классным ударом замыкает потрясающую подачу Вечеи и открывает счет в игре, 1:0!!!!
Состав «Трабзонспора»: Тепе, Ларсен, Бартра, Витор Уго, Денсвил, Омюр, Трезеге, Бакасетас, Гбамен, Барди, Макси Гомес.
Состав «Ференцвароша»: Дибус, Уинго, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Бешич, Вечеи, Сакариассен, Нген, Боли, Траоре.