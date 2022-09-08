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Спорт

Глупый фол игрока «Ференцвароша» подставил Черчесова: венгры вдесятером отбились от «Трабзонспора»

«Ференцварош» обыграл «Трабзонспор» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

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Global Look Press
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, дома оказался сильнее турецкого «Трабзонспора» — 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
Окончен
08 сентября 22:00
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
5' Нгуен
29' Траоре
44' Нгуен
3 : 2
Трабзонспор
Трабзон, Турция
39' Гомес
71' Бозок
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
1-й тайм

5' Нгуен

16' Чивич

29' Траоре

41' Бешич 44' Нгуен

39' Гомес 42' Барди

2-й тайм

80' Уинго

86' Кнустер

71' Бозок

90' Лайдуни

Трансляция
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00:10

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+5

Финальный свисток! Откровенно вымучили победу подопечные Станислава Черчесова, отыграв три четверти поединка в меньшинстве. Но, как завещал классик, «три очка не пахнут» — венгерский коллектив завершает первый тур группового этапа Лиги Европы на первом месте.

'90+2

Откровенно на удержание счета играет «Ференцварош», Лайдуни получает предупреждение за срыв атаки.

'90

К основному времени второго тайма добавлено пять минут.

'89

Ковачевич выходит на поле вместо Бешича у хозяев.

'88

Рано радовались игроки гостевой команды, нет гола! В офсайде оказался Языджи перед ударом!

'87

ГОООООООООООООООЛ! Юсуф Языджи наказывает экс-спартаковцев в тренерском штабе венгерской команды — ровно также, как и в феврале этого года в дебютном для себя дерби! 3:3, что за матч!

'86

Матс кнастер нарушает правила вблизи собственной штрафной, это желтая, без вопросов.

'83

Двукратное преимущество хозяев во владении мячом на данную минуту игры мы фиксируем — 33% на 67%.

'80

Энри Уинго хватает соперника за футболку — желтая карточка.

'77

Двойная замена у «Ференцвароша»: Нгуен и Вечеи ушли, Гояк и Лайдуни вышли.

'75

Трезеге из не очень удачной позиции решил навестить, мяч ушел выше всех игроков в штрафной.

'73

Последнюю замену производит тренер «Трабзонспора». Вместо Денсвилла на поле выходит Джанини.

'71

ГОООООООООООООООЛ! Сработала замена у гостей! Прицельный удар из-за пределов штрафной наносит Бозок и поражает ворота «Ференцвароша»! 3:2, интрига в матче жива!

'69

Подача Нгуена с углового оказалась слишком сильной.

'67

Траоре обманным движением заставил двоих защитников гостей переключиться из футболистов в зрители, но прошить ворота Теле все же не смог.

'64

Не очень сильно старается отыгрываться «Трабзонспор» — несмотря на преимущество во владении мячом, команда не имеет существенного превосходства над соперником по количеству ударов.

'61

Четвертую замену в игре проводит «Трабзонспор»: Умут Бозок выходит вместо Адбулкадира Омюра.

'60

Дибус легко забрал игровой снаряд в руки после несильного удара Бакасетаса.

'58

Бешич выиграл борьбу за верховой мяч после углового в исполнении Нгуена, но попасть в створ не смог.

'55

Нгуен падает в чужой штрафной после толкучки с Бакасетасом. Тут же главного арбитра окружили полевые игроки «Ференцвароша», однако пенальти не будет назначен.

'53

Перекладина спасает ворота «Трабзона»! Абсолютно никем не прикрытый Захариассен с угла штрафной наносит удар в каркас ворот! Это мог бы быть разгром!

'50

Кнустер получает по ногам, пауза возникла.

'47

Тройную замену проводит главный тренер «Трабзонспора» в перерыве! Гамшик, Языджи и Эльмали вышли вместо Гбамена, Барди и Хуго.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Перерыв! «Ференцварош» — «Трабзонспор» — 3:1.

'45+3

Неплохо пробил с дальней дистанции Барди, но на пути мяча защитник оказался.

'45

К основному времени первого тайма добавлено пять минут.

'44

ГОООООООООООООЛ! Второй гол в меньшинстве забивает венгерский клуб, Нгуен уверенно пробил с точки! 3:1!

'43

Пенальти в ворота «Трабзонспора»! Витор Уго сыграл рукой в собственной штрафной, «Ференцварош» получает право на одиннадцатиметровый!

'41

Вечеи останавливает перспективную атаку «Трабзона» и получает предупреждение.

'40

ГОООООООООООООООЛ! Макси Гомес завершает позиционную атаку гостей точным ударом с подъема и сокращает отставание в счете! 2:1!

'37

Барди исполнил угловой с правого фланга, но до Макси Гомеса мяч не долетел.

'34

Бешич держится за бедро после столкновения с Трезеге, очень контактный поединок.

'33

Мяч засчитан, 2:0 на табло загорается!

'31

Так, не спешим радоваться. Арбитр берет паузу для того, чтобы на 100% убедиться в правильности забитого мяча.

'30

ГООООООООООООООООООЛ! Что творит банда Черчесова! Адама Траоре вывалился на ворота соперника и переиграл вратаря! 2:0, «Ференцварош» впереди!

'28

Макси Гомес наносит невероятный удар в угол, но Теле каким-то чудом дотянулся до мяча!

'26

Забрали гости мяч под свой контроль после пропущенного гола: 63% на 37% — статистика владения мячом на данный момент игры.

'23

Продолжается игра, очень вязкая борьба у нас сегодня. Скорости не высоки, а вот фолов — хоть отбавляй!

'22

Адама Траоре получает медицинскую помощь после контакта с соперником.

'19

И тут же Станислав Черчесов реагирует! Убирает он нападающего Франка Боли, выпуская вместо него защитника Эндре Ботку!

'16

Есть удаление! Хозяева остаются в меньшинстве, Чивич покидает поле.

'15

Судья ведет видеопросмотр игрового момента на предмет потенциальной красной карточки у команды из Будапешта!

'14

А у нас тут серьезное столкновение в центре поля! Элдар Чивич неаккуратно сыграл против Йенса Ларсена, полетев прямой ногой в ногу оппонента.

'12

Неплохой навес исполнил Трезеге, однако на подстраховке грамотно сыграли защитники «Ференцвароша».

'9

Денсвил идет в довольно грубый подкат, судья фиксирует фол.

'7'

Кнустер и Чивич сыграли в пас, но продвинуться вперед не сумели.

'5

ГОООООООООООООООООЛ! Ударное начало для команды Черчесова! Нгуен классным ударом замыкает потрясающую подачу Вечеи и открывает счет в игре, 1:0!!!!

'3

Cтартовые минуты игры остались за хозяевами.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:55

Состав «Трабзонспора»: Тепе, Ларсен, Бартра, Витор Уго, Денсвил, Омюр, Трезеге, Бакасетас, Гбамен, Барди, Макси Гомес.

21:50

Состав «Ференцвароша»: Дибус, Уинго, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Бешич, Вечеи, Сакариассен, Нген, Боли, Траоре.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы, где сражаются венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор».

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