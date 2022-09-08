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Спорт

Головин получил желтую и заработал пенальти: «Монако» обыграло «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» дома потерпела поражение от «Монако» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы

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Srdjan Stevanovic/Getty Images
Сербская «Црвена Звезда» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле приняла «Монако», в составе которого играет российский полузащитник Александр Головин. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол был оформлен с пенальти, который заработал Головин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
Окончен
08 сентября 22:00
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0 : 1
Монако
Монако, Монако
74' Эмболо
Стадион «Райко Митич», Белград
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
1-й тайм

7' Драгович

45' Пешич

18' Бадьяшиль

43' Минамино

2-й тайм

89' Милунович

69' Головин 74' Эмболо

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

23:55

Весьма и весьма равная игра получилась сегодня в Сербии, и результат был очень близок к нулевой ничьей, но все решил один пенальти, который заработал на себе Александр Головин, а реализовал Эмболо. «Монако» одерживает важную победу над «Црвеной Звездой» на старте группового этапа Лиги Европы.

'90+5

Все! Звучит свисток арбитра, «Монако» в гостях обыгрывает сербскую «Црвену Звезду»!

'90+5

Мяч вновь в руках у Нюбеля. Весьма достойно играет сегодня голкипер.

'90+3

Марипан оказывается на газоне, в бедро ему прилетело. Прихрамывает в итоге, но поднимается и продолжает.

'90+2

Моментище! Угловой разыграла «Црвена», Нюбель мяч отбивает, на добивание никто не успевает. Но Кулибали сбивает с ног Дисаси. Неприятно, но не критично.

'90+1

Пять минут добавлено к матчу.

'90

Нет пенальти! Повезло «Црвене» сейчас. конечно.

'90

Идет смотреть главный арбитр. А фолил Драгович, Милунович за разговоры получил.

'89

Так, а вот сербы привозят сами себе проблемы. Большие. Милунович получает желтую карточку за фол в своей штрафной, идет проверка на пенальти.

'88

Двойная замена у Црвены Звезды»: Катай уходит, Кулибали выходит, также поле покидает Саного, вместо него Митрович.

'86

Пять минут до конца основного времени, а навал «Црвене» все как-то не особо удается устроить.

'84

Верх «Монако» у своих ворот выигрывает достаточно спокойно.

'83

Замена у «Монако»: Головин, чем-то очень недовольный, уходит, а Якобс выходит на поле.

'82

«Монако» высокими пасами атаку «Црвены» от своих ворот отводит подальше.

'80

Конечно, сейчас стоит ждать от сербского клуба активностей на чужой половине поля. Правда, перейти центр не всегда получается.

'79

А вот теперь есть повод задуматься — Марипан в своей штрафной не играл в мяч, и Бен упал. Правда, никаких штрафов нет.

'78

Интересный момент с заменой, конечно, она планировалась или тренерский штаб так среагировал на этот пенальти? А Срнич очень сильно реагирует на все произошедшее, плачет на скамейке.

'77

И тут же Срнича меняют в «Црвене Звезде». Николич доиграет этот матч.

'76

С Головиным, кстати, все в порядке, он игру продолжает. Сербы угловой разыгрывают, но мяч выходит за пределы поля.

'75

Справедливости ради, нулевая ничья по такой игре смотрелась более чем логично, но Срнич, видимо, решил по-другому, срубая Головина в своей штрафной.

'74

ГООООООООООООООЛ!! Забивает Эмболо! Четко.

'73

Головина медики даже уводят за пределы поля после столкновения Срнича. А Эмболо идет бить пенальти.

'72

Вот это внезапно! Ничего не предвещало, как говорится, но пенальти в ворота «Црвены»! И знаете кто? Головин зарабатывает на себе пенальти!

'70

Эмболо вступает в борьбу с соперниками, но не особо удачно, мяч у него отбирают.

'69

А вот и отличился Александр. Точнее, со знаком минус, желтую он получает. Правда, не очень понятно, за что, эпизод не тянет на нарушение правил.

'68

Борян успевает первым к мячу.

'66

И замена у «Монако»: Бен-Йеддер уходит, вместо него Эмболо.

'66

Головин подает угловой, точный получился пас, но все приводит только ко второму угловому.

'64

Позиционно атакует «Монако», но завершения нет.

'62

Ух, какой момент создает сербская команда! Чуть было не влетает в ворота, но чем-то возмущены игроки. А тем временем еще Марипан получил травму.

'60

Опять у нас не очень много-то моментов опасных и голевых в матче.

'58

Двойная замена у «Монако»: Минамино уходит, вместо него Дьятта, также поле покидает Фофана, доиграет Лукас.

'56

Мощный и неожиданный удар Кангва попадает в перекладину. Это было опасно!

'54

А у нас первая замена: Бен меняет Пешича в составе «Црвены».

'54

Вандерсон нарушает правила, Родича он сбивает с ног, но не требуется игроку сербского клуба медицинская помощь.

'52

Фофана решил зарядить издали, хотя мог бы и партнерам отдать.

'50

Борян выбивает мяч подальше от своих ворот. А «Црвена звезда» забирается в офсайд.

'48

И снова у нас начинается борьба в центре поля. Минамино нарушает правила, но не грубо.

'46

Без замен обошлись тренерские штабы в перерыве.

'46

Поехали, второй тайм стартовал!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Достаточно равная игра идет у нас в Сербии. Обе команды имеют шансы, чтобы открыть счет в матче, однако пока реализация подводит, да и голкиперы спасают. 0:0!

'45+1

Стабильную минуту добавляет арбитр к матчу.

'45

Еще одно предупреждение — Пешич фолил, схватив руками Камара.

'44

А Минамино предупрежден за грубую игру против Кангвы в предыдущем эпизоде.

'43

И еще один угловой «Монако», и снова «Црвена Звезда» отбивается. После этого Камара ошибся, и сербы улетели в атаку — Нюбель выручает свою команду после удара Кангва.

'41

Угловой реализует «Монако», но футболисты сербского клуба выиграли воздух. Следом идет еще одна атака, но Драгович останавливает пас на Бен-Йеддера.

'39

Футболисты «Црвены Звезды» вынуждены играть на Боряна, не было прохода вперед.

'37

Букари в штрафной переступил через Энрике и заработал угловой. Мяч долетел до Нюбеля, но тот выронил его из рук, но у Драговича не получилось переправить мяч в ворота.

'35

Активно борются футболисты, но опасных моментов все еще очень немного.

'33

Снова игра в центре поля и снова свистки арбитра, фиксирующие нарушения правил.

'31

Пытается «Монако» что-то придумать впереди, но «Црвена Звезда» достаточно уверенно отбивается. Фофана падает в штрафной, но вроде как без нарушений все обходится.

'29

Пешич ускользал от четверых, Марипан был вынужден использовать руки, чтобы его остановить. В итоге не самое приятное падение игрока сербской команды, но все в порядке с ним.

'27

Довольно долгая получилась позиционная атака у «монегасков», только вот достойного завершения у нее не было.

'25

Много борьбы в центре поля сейчас.

'23

Владение мячом абсолютно равное — 50 на 50. В целом, по игре это видно.

'21

Бадьяшил как-то отчаянно идет в грубую игру с захватами соперника. Если так продолжится, он рискует очень быстро покинуть поле.

'19

Бадьяшил проиграл позицию Бакари и сдерживал его рукой. Желтая карточка. А штрафной «Црвена Звезда» разыграла.

'17

Какой моментище сейчас не реализует Камара! Бен-Йеддер отлично перехватил мяч, отдал Камара мяч, который вышел один на один с вратарем, перекинул уже Боряна, но просто не попал в ворота!

'15

Мяч весьма неплохо держится у «Црвены Звезды», «Монако» по большей части без мяча играет. Но опасных моментов пока не создано.

'13

Выходит из своих ворот Борян, когда мяч летит к нему, и пасует далеко на чужую половину поля.

'11

Прошел замечательный пас на Бен-Йеддера, тот обработал, и в результате эпизода Головин упал в штрафной. Правда, все без нарушения правил.

'9

Чуть более сконструированными на первых минутах выглядят атаки «Монако». А Фафана фолит на Канга.

7

А вот и первая желтая карточка. Ее получает Драгович за то, что въехал в ногу Минамино.

'7

Нельзя сказать, что у какой-то из команд сейчас есть преимущество по владению мячом. Атака правым флангом проходит у сербов, Букари подключает к игре Эаковича.

'5

Активно развивал атаку Вандерсон, и в итоге его сшибли так, что он улетел за пределы поля.

'3

Очень горячо приветствуют сербские болельщики каждое действие с мячом у своей команды.

'1

Футболисты «Монако» перехватили атаку на свои ворота и сами пошли вперед.

'1

Поехали, стартовал первый тайм! Сегодня матч рассудит Харм Осмерс из Германии.

21:55

Стартовые составы команд выглядят так:

«Црвена Звезда»: Борян, Эракович, Милунович, Драгович, Родич, Букари, Канга, Саного, Срнич, Катай, Пешич.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Бадьяшил, Энрике, Головин, Камара, Фофана, Минамино, Бен-Йеддер.

21:50

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сербская «Црвена Звезда» на своем поле принимает «Монако», за который играет россиянин Александр Головин, в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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