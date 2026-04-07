Битва в Лиссабоне: «Спортинг» принимает «Арсенал» в четвертьфинале ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Спортинг» — «Арсенал». ОНЛАЙН

John Sibley/Reuters
В первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов португальский «Спортинг» на своем поле принимает английский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
1-й тайм
07 апреля 22:00
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Жозе Алваладе», Лиссабон, Португалия
1-й тайм

31' Морита

2-й тайм
45'

Дальний удар Троссарда — в руки Силве.

43'

Дальний удар Эдегора с отскоком от мокрого газона — Силва поймал в падении.

41'

Получилась контратака «Спортинга», но Калафьори уже в штрафной заблокировал прострел Фреснеды.

40'

Хотелось бы моментов, но их нет. Напряжение очень высокое, градус борьбы — тоже.

37'

Совсем пропала контригра у «Спортинга», но в то же время «Арсенал» тоже ничего не создает.

34'

Луис Суарес получил желтую карточку за разговоры, и это проблема для «Спортинга» — он пропустит ответный матч.

33'

Защита «Спортинга» справилась с навесом Райса со штрафного с правого фланга.

32'

Хидемаса Морита сыграл в подкате мяч, но потом приехал в ноги Троссарду на фланге и сбил его — желтая карточка.

31'

Калафьори пробил с подбора, чтобы «без обреза».

29'

«Арсенал» заработал угловой, Мадуэке подал на ближнюю штангу, где Уайт нарушил правила в атаке.

26'

Игра на половине поля «Спортинга», который только быстрыми контратаками на чужую половину вылетает. Но они давно не несут остроты.

24'

В очередной раз «Спортинг» после ошибки «Арсенала» в передаче пытался убежать в быструю контратаку, но «канониры» снова слаженно отступили и отбились.

21'

Большей частью на половине «Спортинга» идет игра, но сейчас как-то без ворот.

18'

Давит «Арсенал» сейчас. Но «Спортинг» при этом достаточно высоко встречает.

15'

Мадуэке ЗАКРУТИЛ С УГЛОВОГО В ОРОТА — ПЕРЕКЛАДИНА! А на добивании из штрафной Эдегор чуть не попал.

14'

Опасный удар Дьекереша после подачи — Диоманде принял мяч на себя. Будет угловой.

13'

«Арсенал» давит в последние минуты позиционными атаками. Араухо сфолил с краю от штрафной на Мадуэке. Точка для подачи.

11'

Дьекереш получил мяч в штрафной, развернулся и искал Троссарда, но не смог отдать точный пас.

10'

Катамо бил в быстрой атаке «Спортинга» — Райя на месте.

8'

Дальний удар — выше ворот «Арсенала».

6'

ПЕРЕКЛАДИНА спасла «Арсенал» после удара Максимилиана Араухо, которого зевнул Уайт! На повторе видно, что Райя перевел мяч в каркас!

3'

Разведка идет на поле, команды присматриваются, явно опасаясь друг друга.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии с Даниэлем Зибертом во главе.

21:55

А вот стартовый состав «Арсенала» от Микеля Артеты:

Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор, Троссард, Мадуэке, Дьекереш.

21:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш:

Силва, Дьоманде, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Суарес.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов португальский «Спортинг» из Лиссабона принимает английский «Арсенал» из Лондона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

