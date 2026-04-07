Дальний удар Троссарда — в руки Силве.
Дальний удар Эдегора с отскоком от мокрого газона — Силва поймал в падении.
Получилась контратака «Спортинга», но Калафьори уже в штрафной заблокировал прострел Фреснеды.
Хотелось бы моментов, но их нет. Напряжение очень высокое, градус борьбы — тоже.
Совсем пропала контригра у «Спортинга», но в то же время «Арсенал» тоже ничего не создает.
Луис Суарес получил желтую карточку за разговоры, и это проблема для «Спортинга» — он пропустит ответный матч.
Защита «Спортинга» справилась с навесом Райса со штрафного с правого фланга.
Хидемаса Морита сыграл в подкате мяч, но потом приехал в ноги Троссарду на фланге и сбил его — желтая карточка.
Калафьори пробил с подбора, чтобы «без обреза».
«Арсенал» заработал угловой, Мадуэке подал на ближнюю штангу, где Уайт нарушил правила в атаке.
Игра на половине поля «Спортинга», который только быстрыми контратаками на чужую половину вылетает. Но они давно не несут остроты.
В очередной раз «Спортинг» после ошибки «Арсенала» в передаче пытался убежать в быструю контратаку, но «канониры» снова слаженно отступили и отбились.
Большей частью на половине «Спортинга» идет игра, но сейчас как-то без ворот.
Давит «Арсенал» сейчас. Но «Спортинг» при этом достаточно высоко встречает.
Мадуэке ЗАКРУТИЛ С УГЛОВОГО В ОРОТА — ПЕРЕКЛАДИНА! А на добивании из штрафной Эдегор чуть не попал.
Опасный удар Дьекереша после подачи — Диоманде принял мяч на себя. Будет угловой.
«Арсенал» давит в последние минуты позиционными атаками. Араухо сфолил с краю от штрафной на Мадуэке. Точка для подачи.
Дьекереш получил мяч в штрафной, развернулся и искал Троссарда, но не смог отдать точный пас.
Катамо бил в быстрой атаке «Спортинга» — Райя на месте.
Дальний удар — выше ворот «Арсенала».
ПЕРЕКЛАДИНА спасла «Арсенал» после удара Максимилиана Араухо, которого зевнул Уайт! На повторе видно, что Райя перевел мяч в каркас!
Разведка идет на поле, команды присматриваются, явно опасаясь друг друга.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии с Даниэлем Зибертом во главе.
А вот стартовый состав «Арсенала» от Микеля Артеты:
Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор, Троссард, Мадуэке, Дьекереш.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш:
Силва, Дьоманде, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Суарес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов португальский «Спортинг» из Лиссабона принимает английский «Арсенал» из Лондона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.