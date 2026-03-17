Манчестер Сити

Тчуамени отдал вразез налево Винисиусу, который успел к мячу, но оказался в офсайде.
Доку обыграл соперника на левом фланге и прострелил на Холанда, чей удар в касание потащил Лунин! Сам норвежец же и успел на добивание, но пустил мяч намного выше.
Нунес развернул Франа Гарсию и подал с правого фланга — Хейсен снял воздух.
В первой атаке «Реала» Винисиус оказался на ударной позиции, но из выгодного положения пустил мяч выше дальней девятки.
Натан Аке и Марк Гехи вышли у «Ман Сити» после перерыва вместо Тиджани Рейндерса и Рубена Диаша.
Поееехали! Второй тайм начался.
Неожиданная замена у «Реала»: не может продолжить встречу голкипер Тибо Куртуа! Андрей Лунин вступил в игру после перерыва!
Очень тяжелая игра для «Сити». По показываемому футболу все неплохо, но команда осталась в меньшинстве и пропустила с пенальти. И все равно бьется. Пока ничья на табло. Ждем, что будет дальше.
Свисток на перерыв.
А вот тут Абдукодир Хусанов ударил рукой в борьбе за мяч Винисиуса и получил желтую карточку.
Очень грубо Рубен Диаш встретил Арду Гюлера. Это случилось через мгновенье после зафиксированного аута — ранее Трент упустил мяч за боковую. Однако ударил португалец действительно грубо. Но карточки избежал.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Гюлер неплохо подал угловой, но «горожане» отбились, не дав ударить по своим воротам.
Трент подобрал отскочивший за штрафную «Сити» мяч, продвинулся вперед, эффектно переложив в движении с правой на левую и обратно, и пробил в дальнюю девятку — рядом!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Эрлинг Холанд — 1:1! После аута на левом фланге нашли передачей в штрафную Доку, тот у лицевой обыграл юного Питарча и прострелил с парой рикошетов. Мяч пришел к Холанду, тот как-то неловко подставил ногу, но переправил точно под дальнюю штангу!
Пара угловых от «Реала», но Доннарумма снял неприятный мяч кулаком.
Браим ворвался в штрафную справа, уложил замахами на газон Диаша и пробил с острого угла в ближний угол — Доннарумма отбил рукой!
Дальний удар Тчуамени — мяч шел в створ, но Доннарумма спокойно поймал, даже несмотря на небольшой рикошет.
Никого не пропускает мимо себя сегодня Рюдигер. Очередной классный отбор совершил.
«Сити» больше владеет мячом, несмотря на игру вдесятером. Ну а что делать? Да и «Реал» никуда не спешит.
Винисиус в подкате пробил рядом со штангой почти из вратарской после блестящей передачи Гюлера! Доннарумма бы не спас.
Рядом со штангой из штрафной в касание пробил Родри.
После падения игрока «Сити» в штрафной «Реала» (даже на входе в штрафную, если Аит-Нури сбивали, то до штрафной), оставшегося без внимания Тюрпена, Хосеп Гвардиола выразил недовольство резервному арбитру и получил желтую карточку от главного рефери.
Винисиус в быстрой атаке после паса Браима Диаса оббежал в штрафной двух защитников и пробил в дальний угол — рядом со штангой!
МОМЕНТ! Удар в касание от Холанда в упор — КУРТУА ПОТАЩИЛ!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Винисиус Жуниор — 0:1! Очень легко развел мяч и Доннарумму по разным углам!
Но это еще не все! ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА БЕРНАРДУ СИЛВЕ! Рукой выбил из створа ворот, что поделать. А офсайда не было в атаке «Реала».
Тюрпена позвали к монитору, и он НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ!
А теперь идет проверка на пенальти! Потому что Бернарду Силва отбил мяч локтем! И, возможно, офсайда-то и не было!
Вот так мадридцы и выбежали в атаку, в которой сначала Винисиус, сместившись в штрафной слева к центру пробил в дальнюю штангу, а затем мяч к нему же доставили, и уже Бернарду Силва выбил из ближнего угла! А потом оказалось, что изначально был офсайд у Вини.
Высоко прессингуют хозяева, однако «Реал» не боится выходить из обороны через короткий пас и разыгрывать через Куртуа.
Родри поработал с мячом и приложился издали — Куртуа просто проводил мяч взглядом мимо ворот.
Браим разогнал контратаку и отдал Винисиусу, а тот в штрафной не смог обыграть Нунеса.
После подачи корнера игроки «Ман Сити» синхронно поднимали руки, требуя пенальти за попадание мяча в руку кому-то из мадридцев, но нарушения не было.
Бернарду пошел на дриблинге слева и отдал в правый полуфланг в штрафную Шерки, чей удар пришелся в соперника, и мяч улетел на угловой.
Хейсен в подкате принял на себя опаснейший удар Рейндерса из центра штрафной в касание после паса справа.
Угловой не привел к удару. «Сити» проатаковал позиционно, но ничего не добился.
Родри ворвался в штрафную и опасно пробил под перекладину — Куртуа потащил!
А вот и классная атака хозяев. Доку на левом фланга покачал Александер-Арнолда и отпасовал на линиюю штрафной, откуда Шерки пробил в штангу!
Винисиус сразу же сделал резкий пас за спины защитникам «Сити», куда ворвался Вальверде. Как будто сам не поверил, что нет офсайда. Ударил с лета очень слабо и прямо в руки Доннарумме.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции с Клеманом Тюрпеном во главе.
А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Альваро Арбелоа:
Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейсен, Фран Гарсия, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Браим Диас, Винисиус Жуниор.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:
Доннарумма, Матеус Нунес, Хусанов, Рубен Диаш, Аит-Нури, Родри, Бернарду Силва, Шерки, Доку, Холанд.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». Первая встреча завершилась домашней победой «королевского клуба» со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.