Сафонов снова в старте: «ПСЖ» и «Челси» играют в плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «ПСЖ» — «Челси». ОНЛАЙН

IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в воротах принимает английский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Испании с Алехандро Эрнандесом во главе.

22:55

А вот стартовый состав английского «Челси» от Лиама Росеньора: Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Кукурелья, Чалоба, Кайседо, Гюсто, Палмер, Фернандес, Педру Нету, Жоао Педро.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:

Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Баркола.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле английский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

