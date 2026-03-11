Встречу обслуживает бригада арбитров из Испании с Алехандро Эрнандесом во главе.
А вот стартовый состав английского «Челси» от Лиама Росеньора: Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Кукурелья, Чалоба, Кайседо, Гюсто, Палмер, Фернандес, Педру Нету, Жоао Педро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:
Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Баркола.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле английский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.