Великий камбэк или проход великих: «Ман Сити» принимает «Реал» в плей-офф ЛЧ. LIVE

Jason Cairnduff/Action Images via Reuters
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступивший в Испании со счетом 0:3 английский «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17 марта 00:00
Манчестер Сити
0 : 0
Реал Мадрид
56'

Опять дриблинг Доку посеял панику, а затем удары Холанда из штрафной и Гехи из-за штрафной были заблокированы.

55'

Лунин отразил мощный удар Холанда с острого угла! А дальше издали с подбора приложился Родри — немного неточно.

53'

Тчуамени отдал вразез налево Винисиусу, который успел к мячу, но оказался в офсайде.

50'

Доку обыграл соперника на левом фланге и прострелил на Холанда, чей удар в касание потащил Лунин! Сам норвежец же и успел на добивание, но пустил мяч намного выше.

49'

Нунес развернул Франа Гарсию и подал с правого фланга — Хейсен снял воздух.

47'

В первой атаке «Реала» Винисиус оказался на ударной позиции, но из выгодного положения пустил мяч выше дальней девятки.

46'

Натан Аке и Марк Гехи вышли у «Ман Сити» после перерыва вместо Тиджани Рейндерса и Рубена Диаша.

46'

Поееехали! Второй тайм начался.

46'

Неожиданная замена у «Реала»: не может продолжить встречу голкипер Тибо Куртуа! Андрей Лунин вступил в игру после перерыва!

Перерыв

Очень тяжелая игра для «Сити». По показываемому футболу все неплохо, но команда осталась в меньшинстве и пропустила с пенальти. И все равно бьется. Пока ничья на табло. Ждем, что будет дальше.

45+5'

Свисток на перерыв.

45+3'

А вот тут Абдукодир Хусанов ударил рукой в борьбе за мяч Винисиуса и получил желтую карточку.

45+3'

Очень грубо Рубен Диаш встретил Арду Гюлера. Это случилось через мгновенье после зафиксированного аута — ранее Трент упустил мяч за боковую. Однако ударил португалец действительно грубо. Но карточки избежал.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

44'

Гюлер неплохо подал угловой, но «горожане» отбились, не дав ударить по своим воротам.

43'

Трент подобрал отскочивший за штрафную «Сити» мяч, продвинулся вперед, эффектно переложив в движении с правой на левую и обратно, и пробил в дальнюю девятку — рядом!

41'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Эрлинг Холанд — 1:1! После аута на левом фланге нашли передачей в штрафную Доку, тот у лицевой обыграл юного Питарча и прострелил с парой рикошетов. Мяч пришел к Холанду, тот как-то неловко подставил ногу, но переправил точно под дальнюю штангу!

40'

Пара угловых от «Реала», но Доннарумма снял неприятный мяч кулаком.

38'

Браим ворвался в штрафную справа, уложил замахами на газон Диаша и пробил с острого угла в ближний угол — Доннарумма отбил рукой!

36'

Дальний удар Тчуамени — мяч шел в створ, но Доннарумма спокойно поймал, даже несмотря на небольшой рикошет.

34'

Никого не пропускает мимо себя сегодня Рюдигер. Очередной классный отбор совершил.

31'

«Сити» больше владеет мячом, несмотря на игру вдесятером. Ну а что делать? Да и «Реал» никуда не спешит.

28'

Винисиус в подкате пробил рядом со штангой почти из вратарской после блестящей передачи Гюлера! Доннарумма бы не спас.

27'

Рядом со штангой из штрафной в касание пробил Родри.

25'

После падения игрока «Сити» в штрафной «Реала» (даже на входе в штрафную, если Аит-Нури сбивали, то до штрафной), оставшегося без внимания Тюрпена, Хосеп Гвардиола выразил недовольство резервному арбитру и получил желтую карточку от главного рефери.

24'

Винисиус в быстрой атаке после паса Браима Диаса оббежал в штрафной двух защитников и пробил в дальний угол — рядом со штангой!

23'

МОМЕНТ! Удар в касание от Холанда в упор — КУРТУА ПОТАЩИЛ!

22'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Винисиус Жуниор — 0:1! Очень легко развел мяч и Доннарумму по разным углам!

21'

Но это еще не все! ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА БЕРНАРДУ СИЛВЕ! Рукой выбил из створа ворот, что поделать. А офсайда не было в атаке «Реала».

21'

Тюрпена позвали к монитору, и он НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ!

20'

А теперь идет проверка на пенальти! Потому что Бернарду Силва отбил мяч локтем! И, возможно, офсайда-то и не было!

18'

Вот так мадридцы и выбежали в атаку, в которой сначала Винисиус, сместившись в штрафной слева к центру пробил в дальнюю штангу, а затем мяч к нему же доставили, и уже Бернарду Силва выбил из ближнего угла! А потом оказалось, что изначально был офсайд у Вини.

17'

Высоко прессингуют хозяева, однако «Реал» не боится выходить из обороны через короткий пас и разыгрывать через Куртуа.

14'

Родри поработал с мячом и приложился издали — Куртуа просто проводил мяч взглядом мимо ворот.

13'

Браим разогнал контратаку и отдал Винисиусу, а тот в штрафной не смог обыграть Нунеса.

12'

После подачи корнера игроки «Ман Сити» синхронно поднимали руки, требуя пенальти за попадание мяча в руку кому-то из мадридцев, но нарушения не было.

11'

Бернарду пошел на дриблинге слева и отдал в правый полуфланг в штрафную Шерки, чей удар пришелся в соперника, и мяч улетел на угловой.

8'

Хейсен в подкате принял на себя опаснейший удар Рейндерса из центра штрафной в касание после паса справа.

6'

Угловой не привел к удару. «Сити» проатаковал позиционно, но ничего не добился.

5'

Родри ворвался в штрафную и опасно пробил под перекладину — Куртуа потащил!

3'

А вот и классная атака хозяев. Доку на левом фланга покачал Александер-Арнолда и отпасовал на линиюю штрафной, откуда Шерки пробил в штангу!

1'

Винисиус сразу же сделал резкий пас за спины защитникам «Сити», куда ворвался Вальверде. Как будто сам не поверил, что нет офсайда. Ударил с лета очень слабо и прямо в руки Доннарумме.

1'

Поееееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции с Клеманом Тюрпеном во главе.

22:55

А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Альваро Арбелоа:

Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейсен, Фран Гарсия, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Браим Диас, Винисиус Жуниор.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

Доннарумма, Матеус Нунес, Хусанов, Рубен Диаш, Аит-Нури, Родри, Бернарду Силва, Шерки, Доку, Холанд.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». Первая встреча завершилась домашней победой «королевского клуба» со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

