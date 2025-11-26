На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Попытаться подняться выше в таблице: «ПСЖ» играет с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. «ПСЖ» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

Jennifer Lorenzini/Reuters
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» играет с английский «Тоттенхэмом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
1-й тайм
26 ноября 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Немножко успокоилась игра. Пропали подходы. Мячом больше владеет «ПСЖ».

'10

Бергвалль неудачно прострелил в штрафную. Шевалье спокойно забрал мяч в руки.

'8

Руис классно пробил из-за штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

'7

Порро решил навесить в штрафную. Мяч улетел за пределы поля.

'5

Заир-Эмери пробил метров с 25, но попал в защитника.

'3

Пока без моментов, чуть больше мячом владеет «ПСЖ».

'1

Игра началась, погнали!

22:57

Команды выходят на поле.

22:52

«ПСЖ»: Шевалье, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Нджанту, Баркола.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ромеро, Ван де Вен, Грей, Порро, Сарр, Бергвалль, Бентанкур, Муани, Ришарлисон.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч общего этапа лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Тоттенхэмом».

