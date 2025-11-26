Немножко успокоилась игра. Пропали подходы. Мячом больше владеет «ПСЖ».
Бергвалль неудачно прострелил в штрафную. Шевалье спокойно забрал мяч в руки.
Руис классно пробил из-за штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
Порро решил навесить в штрафную. Мяч улетел за пределы поля.
Заир-Эмери пробил метров с 25, но попал в защитника.
Пока без моментов, чуть больше мячом владеет «ПСЖ».
Игра началась, погнали!
Команды выходят на поле.
«ПСЖ»: Шевалье, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Нджанту, Баркола.
«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ромеро, Ван де Вен, Грей, Порро, Сарр, Бергвалль, Бентанкур, Муани, Ришарлисон.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч общего этапа лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Тоттенхэмом».