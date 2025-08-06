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Скандальный россиянин подставил европейский клуб в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Лех» — «Црвена Звезда». ОНЛАЙН

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Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» играет на выезде с «Лехом» из Познани. В составе «Црвены Звезды» выступает российский футболист Наир Тикнизян, который со скандалом ушел из московского «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
2-й тайм
06 августа 21:30
Лех П
Познань, Польша
34' Исхак
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
9' Крунич
Стадион «Энеа», Познань, Польша
1-й тайм

19' Ягелло

34' Исхак

9' Крунич

21' Крунич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'49

Польские футболисты заработали угловой. Перейра подал на ближнюю штангу, но защитник спокойно вынес мяч в поле.

'48

Защитник «Леха» Перейра навесил в штрафную «Црвены Звезды», но голкипер Матеус в прыжке забрал мяч.

'47

В составе «Црвены Звезды» произошла замена: нападающий Шави Бабика вышел вместо Милсона.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! Команды показали очень атакующий скоростной футбол и обменялись голами — 1:1.

Сначала на поле доминировала «Црвена Звезда», которая открыла счет уже на девятой минуте усилиями Раде Крунича.

Однако затем инициативу резко перехватил «Лех», и Микаэль Исхак сравнял счет на 34-й минуте — 1:1.

К сожалению, российский защитник Наир Тикнизян упустил Исхака, который стоял прямо у него за спиной и спокойно нанес голевой удар.

С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45+1

Арбитр компенсировал три минуты к первому тайму.

'45

Угловой «Црвены Звезды» ни к чему не привел: кто-то из сербов сфолил на вратаре «Леха» Мрозеке.

'45

Милсон на скорости обыграл защитника «Леха» Моутинью, проник в штрафную и прострелил в центр, заработав угловой.

'43

Капитан «Црвены Звезды» Мирко Иванич случайно сыграл рукой возле штрафной «Леха», и арбитр свистнул фол.

'41

«Црвена Звезда» убежала в быструю контратаку, но в итоге Тикнизян потерял мяч на левом фланге после единоборства с соперником.

'39

Опасно! Полузащитник «Леха» Али Голизаде нанес мощнейший дальний удар — почти в левую «девятку», но голкипер «Црвены Звезды» в прыжке спас свою команду!

'38

Момент! Жоэл Перейра прострелил во вратарскую «Црвены Звезды», и защитник выбил мяч на угловой, чуть не срезав в свои ворота!

'34

ГООООЛ!!! «Лех» сравнял счет благодаря потрясающему удару с лета!

Моутинью исполнил подачу на правый край штрафной «Црвены Звезды», где нападающий Микаэль Исхак пробил с острого угла, даже не дав мячу приземлиться, — 1:1!

Примечательно, что Исхак стоял прямо за спиной Тикнизяна, но тот никак ему не помешал.

'33

Тикнизян отдал пас товарищу по команде и начал забегание в штрафную «Леха», но не дождался ответной передачи: поляки накрыли его партнера и заставили пасовать назад.

'33

Опасно! Шведский полузащитник «Леха» Лео Бенгтссон нанес мощный удар с линии штрафной, но чуть выше перекладины!

'32

Поляки проникли в штрафную «Црвены Звезды», но финальный удар не удался: мяч спокойно прикатился к ногам вратаря Матеуса.

'30

Польские футболисты контролируют мяч на своей половине поля. Игроки «Црвены Звезды» активно пытаются отобрать и прессингуют даже вратаря.

'28

«Црвена Звезда» пыталась выйти в быструю контратаку, но Тикнизян отдал неточную передачу на левом фланге.

'26

Момент! Голкипер «Црвены Звезды» Матеус выбежал из ворот, но не смог зафиксировать мяч. В итоге игроки «Леха» могли бить по пустым воротам, но сербские защитники успели выбить мяч в аут.

'25

Хавбек «Леха» Али Голизаде красивым финтом обыграл двоих защитников «Црвены Звезды» и ворвался в штрафную, но затем очень легко потерял мяч.

'23

Опасно! Нападающий «Црвены Звезды» Дуарте нанес мощный удар в створ, но голкипер Мрозек отбил мяч в сторону!

'21

Защитник «Леха» Жоан Моутинью очевидно схватил Тикнизяна за плечи и завалил на газон возле своей штрафной. Арбитр назначил опасный «стандарт» в пользу «Црвены Звезды». При этом полузащитник красно-белых Раде Крунич получил желтую карточку за споры с арбитром: он считал, что за фол на Тикнизяне игрок «Леха» должен был получить «горчичник».

'19

Хабвек «Леха» Ягелло сбил в подкате одного из лидеров «Црвены Звезды» — Элшника — и получил желтую карточку.

'17

«Лех» заработал угловой. Последовала подача в центр штрафной, но сербы вынесли мяч в поле.

'16

Момент! Нападающий «Леха» Луис Пальма принял мяч в штрафной «Црвены Звезды» после отличной подачи партнера и в упор пробил по воротам, но каким-то чудом не попал в створ!

'14

Полузащитник «Леха» Филип Ягелло попытался навесить в штрафную «Црвены Звезды», но перестарался — мяч ушел за лицевую.

'12

Тикнизян ввел мяч из-за боковой почти в штрафную «Леха», однако партнеры не смогли развить атаку. В итоге польские футболисты выбили мяч за боковую.

'9

ГОООООЛ!!! «Црвена Звезда» быстро открывает счет!

Сербы отобрали мяч в чужой штрафной, и нападающий Шериф Ндиайе покатил на хавбека Раде Крунича, который филигранно пробил в касание с линии штрафной — 1:0!

'8

Тикнизян здорово подхватил мяч в центре поля и развил атаку «Црвены Звезды», отпасовав на правый фланг — на Милсона. Однако бывший нападающий «Пари НН» сделал неточную подачу в штрафную «Леха».

'7

Футболисты «Црвены Звезды» очень высоко прессингуют хозяев поля и не дают спокойно начинать атаки. Только что Милсон перестарался в прессинге и завалил соперника на газон. Арбитр свистнул фол.

'5

Тикнизян отдал классный пас на ход Мирко Иваничу, который подал в штрафную «Леха» с левого фланга, но никто из партнеров не сумел пробить по воротам!

'3

Опасно! Нападающий «Леха» Пальма нанес плотный удар с линии штрафной, но голкипер «Црвены Звезды» Матеус припал к земле и зафиксировал мяч!

'1

Матч начался!

21:25

Стартовый состав «Црвены Звезды»: Лима Матеус, Сел Юн Ву, Родригао (бывший защитник «Зенита»), Милош Велькович, Наир Тикнизян, Тими Элшник, Милсон (экс-нападающий «Пари НН»), Раде Крунич, Мирко Иванич, Бруно Дуарте, Шериф Ндиайе.

21:20

Стартовый состав «Леха»: Бартош Мрозек, Жоэл Перейра, Матеуш Скшипчак, Антонио Милич, Жоан Моутинью, Антони Козубаль, Филип Ягелло, Али Голизаде, Лео Бенгтссон, Луис Пальма, Микаэль Исхак.

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда», за которую с этого сезона выступает россиянин Наир Тикнизян, играет с польским «Лехом».

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