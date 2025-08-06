'45+3

Первый тайм завершен! Команды показали очень атакующий скоростной футбол и обменялись голами — 1:1.

Сначала на поле доминировала «Црвена Звезда», которая открыла счет уже на девятой минуте усилиями Раде Крунича.

Однако затем инициативу резко перехватил «Лех», и Микаэль Исхак сравнял счет на 34-й минуте — 1:1.

К сожалению, российский защитник Наир Тикнизян упустил Исхака, который стоял прямо у него за спиной и спокойно нанес голевой удар.

С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!