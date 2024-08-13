Российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев в составе греческого ПАОКа принимают участие в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шведского «Мальме». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
13 августа 20:30
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
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Здравствуйте, уважаемые болельщики! В квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК принимает шведский «Мальме». В заявке команды из Салоников значатся российский нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев.