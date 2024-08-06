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Спорт

Дебют Чалова: ПАОК гостит у «Мальме» в квалификации ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. Первый матч. «Мальме» — ПАОК. ОНЛАЙН

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Giannis Papanikos/Shutterstock
Российский нападающий Федор Чалов дебютирует за греческий ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Мальме» в Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Матч не начался
06 августа 20:00
Мальмё
Мальмё, Швеция
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «Эледа (Сведбанк)», Мальмё, Швеция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:00

А вот стартовый состав греков, где пока не нашлось места Чалову (он в запасе), но есть Оздоев.

ПАОК: Котарски, Отто, Кендзера, Кульеракис, Баба, Шваб, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Брэндон.

19:55

Давайте обратимся к составам команд. Вот в каком сочетании вышли хозяева.

«Мальме»: Далин, Ларсен, Янссон, Цаттерстром, Бузанелло, Болин, Йонсен, Пенья, Нанаси, Телин, Ботхейм.

19:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК гостит у шведского «Мальме». В этом матче за команду из Салоников может дебютировать российский нападающий Федор Чалов. А еще за нее выступает полузащитник Магомед Оздоев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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