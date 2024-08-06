А вот стартовый состав греков, где пока не нашлось места Чалову (он в запасе), но есть Оздоев.
ПАОК: Котарски, Отто, Кендзера, Кульеракис, Баба, Шваб, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Брэндон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот в каком сочетании вышли хозяева.
«Мальме»: Далин, Ларсен, Янссон, Цаттерстром, Бузанелло, Болин, Йонсен, Пенья, Нанаси, Телин, Ботхейм.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК гостит у шведского «Мальме». В этом матче за команду из Салоников может дебютировать российский нападающий Федор Чалов. А еще за нее выступает полузащитник Магомед Оздоев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.