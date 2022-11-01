В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает миланский «Интер». Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
Матч не начался
01 ноября 23:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Бавария» принимает «Интер» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях